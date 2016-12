El jueves llegó a Baradero la Ministra de Seguridad de la Nación, Dra. Patricia Bullrich, acompañada de Dr. Gonzalo Cané, Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación y Gerardo Milman, Secretario del Consejo de Seguridad Interior, el Prefecto General Eduardo Scarzello, máxima autoridad de la Prefectura Naval Argentina, quienes junto a la Intendente Fernanda Antonijevic y demás autoridades, brindaron una conferencia de prensa antes de la apertura de la Primera Jornada Bonaerense de Cooperación con los poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, en materia de Herramientas y Recursos Científicos y Tecnológicos.

En la conferencia de prensa la Ministra Bullrich se refirió a los motivos por los cuales se decidió hacer en Baradero este importante encuentro de los máximos referentes en el tema seguridad; “Elegimos Baradero porque tenemos que comenzar estas jornadas por el lugar donde el desafío de trabajo es más importante que es la provincia de Buenos Aires, porque nos parece que Baradero es un pueblo que puede representar a muchos otros lugares donde la sociedad tiene que trabajar junto a la Intendenta, junto a todas las fuerzas sociales del pueblo para lograr que cada uno de los delitos que se cometan puedan ser delitos que lleguen a una solución. Investigación criminal lo que permite es que en los procedimientos que se realizan y en las investigaciones previas a los procedimientos podamos lograr que haya una mayor relación entre el delito y su sanción y este es uno de los temas que más pide nuestra sociedad que es bajar la inseguridad y que no haya impunidad, así que este ministerio en la persona del Dr.Cane y todo el equipo que nos acompaña está trabajando y hemos venido a Baradero hoy también acompañar a nuestra Intendenta que comienza su mandato para poder fortalecer a aquellos dirigentes que han logrado restablecer un nuevo paradigma y acompañarlos”.

Sobre los intentos de secuestro que se han denunciado en nuestra ciudad y tomó intervención la justicia, Bullrich dio a entender que puede existir un vinculo entre estos delitos y los cambios efectuados por la Jefa Comunal; “Lo primero que quiero plantear es una advertencia, cuando se realizan cambios aparecen ciertos delitos, lo mismo está pasando en la Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, hoy hemos detuvimos una partea una importante de la banda que estaba realizando secuestros en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires y si esto que sucediese en Baradero también nuestras fuerzas federales participarán y aquí tenemos la presencia de la Prefectura Naval , acá está su jefe el Prefecto General Scarzello y vamos ayudar a la intendencia en esto, porque los secuestros ustedes saben que son delitos federales. Pero no nos llama la atención, porque nosotros creemos que cuando se hacen ciertos cambios aparecen ciertos delitos y esos delitos lo que intentan es generar el mantenimiento del status quo y Cambiemos no viene a mantener el status quo, sí la Intendenta tiene que ir contra la corrupción policial nosotros vamos a ayudar a que no reaparezca ese delito y estamos convencidos que cuando reaparecen esos delitos, esos delitos reaparecen porque se están haciendo cambios, así que vamos a ser muy duros contra aquellos que quieren provocar una cierta ingobernabilidad y un miedo a la confesión y vamos a darle todo el apoyo a la Intendenta con las fuerzas federales que están aquí, sí acá hay quienes comienzan a realizar secuestros que es un delito que da mucho miedo, que genera mucha sensación de inseguridad en la gente.

Así que se cuiden los delincuentes porque acá vamos a estar seriamente apoyando cualquier tipo de intento de reaparición de un delito federal como es el secuestro. Vamos a actuar con las fuerzas federales, para investigar quienes son los que están atrás de estos intentos de secuestros . Con la apoyatura de la justicia, la policía local y las fuerzas federales no vamos a dejar que el secuestro vuelva y menos que se utilice como una herramienta de presión para que no haya cambios”.

La Ministra de Seguridad de la Nación, también hizo referencia al conflicto salarial que se ha generado en la Provincia con personal de la Policía bonaerense y el Servicio Penitenciario;“Ayer me comunique con el ministro Ritondo y nosotros consideramos que la provincia junto a su gobernadora están estudiando las necesidades de la policía bonaerenses, así como nosotros estamos estudiando las necesidades de las fuerzas federales, lo que hay que entender es que todo lleva su tiempo, no se puede hacer esto de un día para el otro y de ninguna manera se puede aceptar una extorción de las fuerzas policiales hacia la gobernadora, planteando que va haber brazos caídos o que van a parar el 911, la herramienta de Cambiemos es el dialogo y ese dialogo está abierto, así que a mí no me sorprende que haya en este momentos ciertos movimientos, parecen que estos movimientos tienen que ver con ciertos cambios que se están realizando, así que no nos van a mover del camino de la transformación que queremos realizar.

Muchas veces estos movimientos tienden a que volvamos al status quo- a lo que había antes- y nosotros venimos a cambiar, venimos a transformar. Sin duda esto tiene que ver con algún sector de la bonaerense que esta incomoda con los cambios y yo se que la gobernadora a las promesas las cumple, pero vamos paso a paso, seguramente hará los anuncios cuando esté en condiciones de hacerlo como los hizo con los docentes que comenzaron las clases a tiempo, al gobierno de la provincia y a los Intendentes hay que darle tiempo y parece que a este gobierno no le quieren dar tiempo, necesitamos tiempo para ordenar mucho desorden que hemos recibido.”

