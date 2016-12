Camioneros bloquean 30 sucursales de Maxiconsumo

El Sindicato de Camioneros y la Federación de Camioneros bloqueó al menos 30 sucursales del hipermercado mayorista Maxiconsumo. Los bloqueos, desde hace tres días, en algunos casos son parciales y en otros casos totales como el que se lleva adelante en Córdoba lo que perjudica la tarea cotidiana del supermercado mayorista.

El gremio reclama el traspaso del personal a la rama de logística e impiden que clientes y proveedores ingresen a los predios. No es la primera vez que sucede, ya que hubo protestas similares en otras oportunidades.

Comunicado

Maxiconsumo emitió un comunicado destacando que sus sucursales "han amanecido bloqueadas por personas desconocidas que dicen pertenecer al sindicato de Camioneros" y "ante la desafortunada situación" el grupo empresario explicó que "no hay empleados de nuestra empresa participando de las medidas, por lo que no se trata de una medida de protesta gremial legítima y genuina; y la empresa no mantienen ningún tipo de conflictos de carácter sindical con el gremio camionero, ni con cualquier otro con participación en Maxiconsumo".

Además, "ante las consultas ante la Cámara de Supermercados Mayoristas (Cadam), se verificó que no existe reclamo alguno por parte del Sindicato de Camioneros para con nuestro sector, razón por lo que se desconoce la pretendida situación de conflicto que se quiere evidenciar".

Precisó que "los bloqueos que se están realizando son ilegales e impiden el libre derecho de circular y ejercer el comercio; y las acciones son ilegales porque Maxiconsumo tiene correctamente encuadrado a su personal en el CCT de empleados de comercio".