Cuando el temporal ya se abatía sobre la zona ocurrió un siniestro vial que conmocionó a toda la zona.

Cuando eran aproximadamente las 15.30, un automóvil Chevrolet Aveo ocupado por cinco jóvenes sufrió un accidente impresionante en la autopista Pedro Eugenio Aramburu. Además conmueve porque se trata de jóvenes de entre 20 y 24 años, cuatro domiciliados en la Provincia de Entre Ríos y el restante en la vecina localidad de Pérez Millán.

Desgracia

No se sabe si el rodado sufrió un ‘aquaplaning’ (N. de la R: consiste en la pérdida gradual de contacto entre el neumático y la superficie de la calzada, provocada por la entrada de una delgada capa de agua, de espesor superior a medio milímetro, entre ambos. Al incrementar la velocidad del vehículo, el agua no puede ser desalojada velozmente por el frente del neumático hacia el exterior de su huella, ni expulsada por las acanaladuras del dibujo del mismo, por lo que la presión sobre su base comienza a aumentar. Si el agua no es desalojada hacia el exterior de la huella, se introduce entonces entre el neumático y la calzada, levantando literalmente la rueda.) o si mordió la banquina.

Fuera de control

Lo cierto es que el Aveo quedó fuera de control, salió con gran velocidad de la carpeta asfáltica y pegó en el guardrail que está a la altura del puente que comunica con una fábrica que está frente el camping del Club Belgrano.

El incidente se dio con tanta mala fortuna, que el vehículo cayó en el zanjón de desagüe que corre paralelo a la Autopista Buenos Aires-Rosario, quedando con las ruedas hacia arriba. Se trata del kilómetro 232.

Inmediatamente, gracias a un llamado a Emergencias, se desplegó un operativo de rescate de las víctimas. Participó del mismo personal de la Comisaría Primera, del Destacamento Vial, del cuartel de Bomberos de San Nicolás a cargo del subcomisario Caro y del Destacamento La Emilia dirigido por el subcomisario Lamas.

Rescate

En una maniobra muy complicada lograron dar vuelta el auto para sacar a los dos desafortunados jóvenes que perecieron en el accidente, los otros tres habían logrado salir por sus propios medios.

Las víctimas fatales del hecho son Joel Nicolás Beltramelli, de 24 años, domiciliado en Avenida Fundadores 996 de la localidad de Pérez Millán, y Gonzalo Ramón Weinzettel, de 20 años, con domicilio en Joaquín V. González 1269 de la localidad de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos.

El conductor del Chevrolet era Federico Nahuel Beltramelli, de 22 años, radicado en el Destacamento La Paz, también Santa Elena, hermano de uno de los fallecidos.

Los otros dos pasajeros del automóvil eran Juan Carlos Sánchez, 22 años, que vive en el Destacamento Paraná de Santa Elena y Maximiliano Ezequiel Brest, de 23 años, de Destacamento La Paz en Entre Ríos.

Al hospital

Los sobrevivientes del vuelco fueron trasladados por ambulancias del CEM al hospital San Felipe donde quedaron internados en observación.

Intervino la instructora judicial en turno, Dra. Alejandra García, mientras que personal de la Policía Científica se encargó de las pericias correspondientes. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue judicial.

Interiorizado de los pormenores, el agente fiscal Dr. Jorge Leveratto dispuso el examen cadavérico externo de las víctimas fatales para la posterior entrega a los familiares. Comisionó al médico policial de turno al San Felipe para determinar el carácter de las lesiones de los sobrevivientes y el vehículo fue puesto a disposición de la Fiscalía para las restantes pericias.-

Fuente: Diario El Norte