Amenazaron de muerte a la esposa de Guillermo Britos

“Hay una hecho grave, que ocurrió, de los tantos que ocurren en la Secretaría de Desarrollo Social últimamente. Este hecho puntual, ocurrió en el CIC FONAVI, después de que una persona amenazara en varias oportunidades a los empleados de la Secretaría en el ingreso al trabajo, y a quién se decidiera pedirle que se retire, por estar generando desorden en el lugar”, expresó Britos en conferencia de prensa.



Y agrega: “Esta persona se presentó en el CIC del Barrio SUR y le dijo a una trabajadora social que iba a matar a mi esposa, que iba a hacer explotar la casa y que se iba a subir con su hijo a una torre”, transcribe La Gaceta del Oeste.



“Habíamos mantenido en secreto, porque normalmente el que amenaza no cumple, y en lo personal no me interesa hacer demasiado escándalo con cosas que son del día a día”, explicó.



“Lo que sí quiero dejar en claro es quién es la persona que realizó la amenaza. Es una persona con reiterados antecedentes, quien ha logrado ayuda del estado anteriormente, a pesar de que está en edad de trabajar, tanto él como su esposa, quien incluso está anotada para trabajar en la policía local, ha logrado durante cerca de tres años, desde la gestión del ex Intendente Pitelli, que el estado le pague el alquiler de su vivienda, que le pague la comida, que le compre los útiles para sus hijos, guardapolvos, y todo lo que necesita para vivir”, explicó el intendente.

