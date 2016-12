Si algo le faltaba a Fernando Chiodini era tener su propio libro. Recientemente reconocido como vecino ejemplar por el Concejo Deliberante inició su propia recopilación de datos, fue reuniendo historias y documentación valiosísima hasta poder concretar un nuevo anhelo, tener una obra inédita en donde se descubren datos y sensaciones hasta ahora desconocidas de la ciudad.

El domingo, ante una sala de la Sociedad Italiana repleta, el historiador, dirigente, radioaficionado y hasta mecánico de heladeras, presentó su libro “Historias chicas de un pueblo Grande”. El libro está comprendido por 237 páginas y publicado por Editorial Las Tres Lagunas.

Previo a la presentación del libro actuó el ballet Florcita de Cedrón a cargo del Profesor Luis María Rodríguez quien tuvo palabras de elogio hacia el escritor, mientras que fué acompañado por el ex director de cultura José Luis Aguilar, el escritor Américo Picagli, Eduardo Campos entre otros ilustres presentes en el lugar acompañando la llegada de este libro que, por otra parte no que ninguna persona del publico que no se llevara su ejemplar, algunos con la dedicatoria de su autor.

Chiodini, poseedor de una memoria brillante, contó a los presentes el porqué de este nuevo emprendimiento y el orgullo de estar acompañado por amigos, vecinos y público en general.