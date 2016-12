Los ex combatientes no pagan más peaje en la Provincia

"Los ex-soldados conscriptos y civiles que hubiesen participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones de Malvinas y aquellos ex-soldados conscriptos y civiles que hubiesen entrado efectivamente en combate en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur encuadrados en el marco de la Ley 14.486, quedan exentos del pago de peajes en todas las rutas y autopistas provinciales”, señala la iniciativa.



Al respecto Manuel Elías manifestó “ha pasado un nuevo aniversario del inicio de las acciones bélicas en el atlántico sur para recuperar la soberanía en Malvinas. Miles de jóvenes estuvieron allí y debemos reconocerlos de por vida, con orgullo, porque fueron en defensa de nuestra Patria”.



En los fundamentos del proyecto de Elías se destaca “la Guerra de Malvinas en 1982, fue el escenario a donde miles de jóvenes argentinos que cumplían la conscripción fueron arrastrados sin la capacitación ni el equipamiento adecuados. Debieron enfrentar a expertos soldados enemigos, padeciendo todo tipo de carencias, aun así demostraron coraje y se jugaron la vida en defensa de los intereses de la Patria.



"Abandonaron trabajos y estudios para iniciar el servicio militar obligatorio y luego de participar de la guerra, volvieron a una argentina que no les brindó los medios para que se recuperaran de sus heridas físicas y psicológicas para que pudieran reconstruir sus vidas, insertarse en la sociedad y tener una vida digna y prospera".



"Nuestros jóvenes llenos de secuelas, padecieron mucho en la guerra y luego de su vuelta. Los primeros años de silencio, la falta de políticas de contención, los inconvenientes propios de adaptabilidad a la sociedad y a la familia luego de vivir los horrores de un campo de batalla, condicionaron en muchos casos la inserción laboral o en el mundo de los estudios, marcando la vida de quienes arriesgaron todo por la Argentina".



"Han pasado ya más de tres décadas de esta gesta y los ex combatientes siguen sin recibir el completo reconocimiento y respeto que merecen por tamaña entrega. La tasa anual de suicidios es altísima en quienes sobrevivieron a la guerra y la expectativa de vida más corta que el promedio de la sociedad por problemas físicos y psíquicos muchas veces irreversibles".



"Nuestros jóvenes del ´82 se merecen el acompañamiento y la contención de todos. Nuestra sociedad debe brindarles reconocimiento y tomar iniciativas que desde las más pequeñas cosas a las más grandes y trascendentes les hagan sentir en vida el respeto de todos".



El diputado Elías resaltó “este es un aporte más para que nuestros ex combatientes sientan el reconocimiento de la comunidad en la que viven. Ellos son quienes llevan en su interior lo vivido allí. La ONU ha reconocido nuevamente nuestros derechos sobre ese territorio al ampliar la soberanía marítima. Es un reclamo pacifico que nunca debemos abandonar como Patria, esas islas son parte de la Argentina y nunca lo olvidaremos ni dejaremos de reclamarlo”.

