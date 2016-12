La joven desaparecida desde ayer por la mañana se comunico con la familia y dijo que esta bien, que no la busquen que no va a volver. Pero dudan de la veracidad de sus dichos y de la posibilidad de que la hayan obligado a hacer esas declaraciones para que se cancele el rastreo. La madre de Romina dijo que “la búsqueda sigue”. Por ende, este llamado sólo es un dato más en la causa.

A continuación, el informe de prensa actualizado de la policía local.

En el marco de la causa que se caratula AVERIGUACIÓN DE PARADERO, y tiene como protagonista a la joven ROMINA YAQUELINE LOPEZ, de 20 años, oriunda de esta ciudad, con injerencia de la Fiscalía nº 9 a cargo del Dr. Vicente Gómez del Departamento Judicial San Nicolás, se efectuaron distintas tareas investigativas, estableciéndose hasta el momento que la joven el día 03/04/2016, efectivamente abordo un ómnibus de la empresa CHEVALLIER a las 08.45 hs, con destino Retiro (Terminal) sin embargo no llego a destino. En realidad tras abordar el micro, por propia decisión dejó el colectivo en la Terminal de Campana, ciudad vecina ubicada a unos 80 km, sentido, sur sobre Ruta Nac 9. Asimismo, en la fecha, la joven se comunicó en forma telefónica con su familia manifestando que se encuentra bien y que se había ido por propia decisión, y no deseaba volver, por el momento.- No obstante, a ello se continúan las diligencias que permitan dar con el paradero de la joven, con colaboración de distintas fuerzas de seguridad que colaboran en el caso.

Tu Linea Directa