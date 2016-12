Paro de Judiciales miércoles y jueves

representantes del gobierno de María Eugenia Vidal volvieron a reunirse con los dirigentes de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), pero las negociaciones no avanzaron porque la provincia hizo la misma oferta que la semana pasada.



“El Gobierno eligió el camino del conflicto”, destacó el secretario general del sindicato, Pablo Abramovich, luego del encuentro con funcionarios provinciales.



En la reunión, representantes del Ejecutivo ratificaron la propuesta del 25,5 por ciento en tres cuotas realizada el lunes 28 de marzo, a la vez que manifestaron que no existía ofrecimiento alguno respecto de los otros reclamos llevados por la AJB a la paritaria.



Según se informó, la oferta prevé un aumento del cinco por ciento en enero; diez en marzo y otro 10,5 por ciento en julio, mientras que el sindicato reclama no menos del 40 por ciento.



La AJB también reclama la sanción de la ley de paritarias y de la normativa que restituye el tres por ciento de la antigüedad, el bloqueo de título para peritos y la ley que establece la licencia por violencia de género, entre otros.



Los representantes del Estado ofrecieron como opción un incremento salarial del 15 por ciento por el primer semestre del año, y reabrir la discusión paritaria el primero de julio de cara a la segunda mitad de 2016.



“Con la decisión de no mejorar la oferta que rechazamos la semana pasada, el Gobierno elige transitar el camino del conflicto con los trabajadores judiciales”, señaló Abramovich.



El sindicalista exhortó a los trabajadores a “participar masivamente en las medidas de fuerza, para demostrarle el Gobierno que no estamos dispuestos a permitir que nos reduzcan el salario”.

El Informante