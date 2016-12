Los 64 jefes comunales de la Alianza Cambiemos estuvieron presentes este miércoles en la ciudad de La Plata para participar de un encuentro al que asistió la gobernadora María Eugenia Vidal.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal anunció hoy en el marco del Foro de Intendentes de Cambiemos, un aumento del 56 por ciento de los fondos destinados a los municipios bonaerenses.



Un total de 65 intendentes de la provincia de Buenos Aires conformaron hoy el Foro de Cambiemos en el que acordaron trabajar en conjunto y consolidar el espacio político para apoyar a la gobernadora que anunció un aumento del 56 por ciento de los fondos destinados a las comunas.



Si bien la disputa por la conducción de la Federación Argentina de Municipios (FAM) a nivel provincial y nacional no fue abordada en la reunión que mantuvieron hoy, los intendentes admiten que existen conversaciones entre ellos y que están dispuestos a dar esa pelea.



“Los fondos de origen provincial que se distribuyen en los municipios van a crecer un 56 por ciento, no sólo para los intendentes de Cambiemos sino para todos, porque nos importan los vecinos de toda la Provincia. Esto es lo que yo llamo hacer", sostuvo Vidal.



La gobernadora se comprometió además a “llegar a fin de año al día con los intendentes, sin deberles nada" y agregó que su deseo es "ser serios con nuestras cuentas y nuestras responsabilidades".



Adelantó que llevará adelante una "gran reforma" en materia de seguridad, la cual "va a durar cuatro años y va a llevar tiempo, pero no apunta a la improvisación ni al corto plazo o lo que se ve, sino a lo que genuinamente creemos que hay que hacer, y ya empezó".



“En los primeros cuatro meses de gestión, hemos recorrido un camino que no estuvo liberado de dificultades, pero nos ha encontrado juntos, trabajando, dando la cara, acompañando o tomando decisiones difíciles, también haciendo, que es lo más importante, porque tengo un enorme compromiso con la gente", consideró.



Calificó como “positiva” la evaluación de los primeros cien días al frente del gobierno provincial y remarcó "el valor de cumplir con la palabra: veníamos a hacer y siento que hemos hecho".



Además les pidió a los jefes comunales “mantenerse unidos y fortalecer y consolidar el espacio con miras a las elecciones de 2017” en la que ella no será candidata, según confió una fuente que asistió al encuentro de la gobernadora con los intendentes.



Vidal asistió al cierre del Foro de intendentes de Cambiemos que se reunió hoy en la municipalidad de La Plata y que convocó a 65 intendentes del radicalismo y del Pro de la provincia de Buenos Aires.



Los jefes comunales mantuvieron primero una reunión con el ministro de Infraestructura provincial, Edgardo Cenzón con el que analizaron la marcha de las obras públicas y fijaron prioridades, teniendo en cuenta que este mes se girarán a los municipios los primeros fondos previstos en el endeudamiento autorizado en el presupuesto provincial.



“Este es el puntapié inicial para lo que viene, para trabajar en una provincia ordenada y coordinada y para iniciar un camino hacia adelante con una construcción en conjunto”, explicó a Télam el intendente de La Plata, Julio Garro que fue uno de los voceros del encuentro.



Garro precisó que el tema de la Federación Argentina de Municipios (FAM) a nivel provincial y nacional no fue tema del encuentro, pero admitió que “seguramente se trate más adelante”.



“No es la prioridad porque la prioridad es la gente y llevar las obras a toda la provincial. Será una decisión de la gobernadora que tiene una obsesión muy grande por la gestión y quizás esa discusión en este momento queda de lado”, graficó.



En el mismo sentido se pronunció el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro quien aseguró a Tèlam que la FAM “no nos quita el sueño porque habría que preguntarse que hizo por la gente” .



Sin embargo, varios jefes comunales admiten que la disputa por la conducción de la FAM que hoy ostenta el justicialismo es tema de charlas constantes entre los intendentes.



"Se ha charlado privadamente y creemos como radicales que va a llegar el momento", dijo el intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione.



Explicó que “tener una representatividad municipal importante a lo largo y a lo ancho de todo el país hace que estemos pensando en algún nombre que pueda ocupar ese lugar" y añadió que "cualquier partido puede tener esa aspiración y es lógico que así sea".



Para el jefe comunal de Dolores, Camilo Etchevarren “lo ideal sería ocupar todos los espacios políticos” y dijo que si bien opinaba a título personal “hoy somos mayoría en la provincia y habrìa que ocupar esos espacios cuanto antes”.



“La FAM se desvirtuó un poco porque cuando nació la idea era que la conducía dos años el PJ, dos años la UCR y dos años para los partidos vecinalistas, y esto cuando llegó el kirchnerismo se perdió”, sostuvo.



En la misma sintonía opinó el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández quien aseguró que “ayer se eligió en Córdoba al presidente del foro nacional de intendentes radicales y para nosotros en Cambiemos es importante luchar por la presidencia de la FAM”.



“La FAM lleva mucho tiempo con la conducción del Partido Justicialista y hace falta un recambio dada la nueva relación de fuerzas que existe hoy en la provincia y en la Nación”, dijo a Télam el jefe comunal.



El tema podría ser debatido en la próxima reunión del Foro que se realizará el 18 de mayo en el distrito de Adolfo Alsina y en el que estará presente el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.



En el encuentro realizado hoy en La Plata estuvieron presentes entre otros Jorge Macri (Vicente López), Ramiro Tagliaferro (Morón), Néstor Grindetti (Lanús), Martiniano Molina (Quilmes), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Julio Garro (La Plata), Carlos Arroyo (Mar del Plata), David Hirtz (Adolfo Alsina), José Luis Zara (Patagones) y Miguel Fernández (Trenque Lauquen) y Miguel Lunghi (Tandil).

Telam