El circuito rutero de la ciudad de La Punta, en la provincia de San Luis, fue testigo de una nueva consagración en su exitosa trayectoria como ciclista. El domingo, Carlos Giuliani, se adjudicó el campeonato nacional en la categoría Máster B1, el quinto título argentino que consigue en el ciclismo.

Tanto Giuliani como Rubén “Cachín” Fernández, quien también logros dos terceros puestos, fueron recibidos por una multitud que los esperó en las puertas de San Pedro, y desde allí transitaron a través de una caravana por las calles céntricas de la ciudad.

Carlos Giuliani sigue sumando títulos.

Finalizó el Campeonato Argentino de Ruta Categorías Master, Promocional y Damas en la Ciudad de La Punta, Provincia de San Luis y Carlos Giuliani guapeando desde los primeros kms. junto a Norberto "Negrin" Oviedo, ciclista del Chivilcoy, logran hacer diferencia, hasta faltando aproximadamente 10, comienza la disputa por definir en solitario, mientras el pelotón se acercaba peligrosamente y en la recta final Carlos Giuliani, pegó el zarpazo que lo consagró Campeón Argentino de Ruta 2016 Categoría "B-1".

Nuevo título obtenido por Carlos Giuliani en un certamen que contó con la participación de 650 ciclista, representando a 40 Asociaciones de todo el país.

12 fueron los sampedrinos compitiendo y las más destacadas clasificaciones las obtuvieron: Adrián "Tato" Mendoza, 6to. (Promocional), 4to. Matías Mallo (C.R.I Promocional), Rubén "Cachín" Fernández (2 Medallas de Bronce Master "E-1"; C.R.I y Pelotón) y Carlos Giuliani (Campeón Argentino de Ruta Master "B-1").

Carlos Giuliani expresó: "Bueno, que más pedir, coroné una temporada brillante en lo personal y por equipo festejé el triunfo de las 6 vueltas que participé, Vuelta Azul Bs. As., San Luis, 200 millas Uruguay, San Juan, La Pampa y Salto Bs. As., y ahora lo más buscado, el Campeonato Argentino. Agradecer a mi mujer y mis hijos que me aguantan, a toda mi familia en gral., mis amigos y conocidos que me siguen y en especial aquel viejo que me sigue de arriba. A todos gracias de corazón".

Podios y Clasificación de los deportistas de San Pedro en la última jornada.

PROMOCIONAL

Campeón: Francisco Lasalle (San Andrés de Giles)

Subcampeón: Juan Manuel Manzor (Saladillo)

Tercero: Claudio Mauricio Crespo (Córdoba)

4° José Emanuel Basilis (Mercedes)

5° Leandro Tocha (Junín)

6° Adrián "Tato" Mendoza (San Pedro)

7° Maximiliano Hugo Cortez (San Juan)

8° Luis Planes (Junín)

9° Carlos Gabriel De La Vega (La Rioja)

10° Marcelo Juan Herpsomer (La Pampa)

MASTER "A"

Campeón: Elío Alejandro Olivera (La Rioja)

Subcampeón: Carlos David Ibañez (Catamarca)

Tercero: Pablo Aguilar (Pueblo de La Paz)

4° Dante Enrique Palacios (Catamarca)

5° Luciano Alberto Pereyra (Rosario)

MASTER "B-1"

Campeón: Carlos Antonio Giuliani (San Pedro)

Subcampeón: Norberto Oviedo (Chivilcoy)

Tercero: Omar Daniel Ullua (La Pampa)

4° Hugo Alberto Cutuli (Tucumán)

5° Claudio José Brarda (Córdoba)

Info y foto: Román Manuel Baca