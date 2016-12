El sheriff Castrilli ya juega en el Partido Fe

El ex árbitro de fútbol, Javier Castrilli, se incorporó a Partido Fe, espacio político que lidera Gerónimo "Momo" Venegas, aliado de Cambiemos.



"Hoy por la tarde me reuní con @castrillijavier quien se incorporó al Partido Fe" escribió en su Twitter el líder de la UATRE, el sindicato de empleados rurales.



Si bien el ""sheriff", como se lo apoda en el ámbito futbolístico, es Director de Deporte Federado en la Provincia de Buenos Aires, no tenía en espacio político definido dentro de Cambiemos. De esta forma, después de transitar diversos lugares durante los últimos años, finalmente recaló en el ala sindical del PRO.



En cuanto a su gestión, desde la Subsecretaría de Deportes, afirman que el "sheriff" se sumó a la ola de despidos de "Cambiemos" y echó a quienes formaban parte de su equipo de campaña. "Quedó únicamente él y el hijo" explicaron fuentes cercanas a La Tecla.