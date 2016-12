Como casi siempre ocurre con las nuevas gestiones, el sucesor en el área, Cristian Ritondo, encaró un nuevo cambio en la Bonaerense, aunque, en rigor, quienes siguen al frente de la estructura y en el comando de las dependencias operativas son viejos conocidos de la casa.



Las 74 Coordinaciones puestas en funciones por Granados dejaron de existir con apenas medio año de funcionamiento, y Ritondo volvió al viejo esquema de las 32 Jefaturas Departamentales, que operan bajo la órbita de la Coordina-ción Operativa de Seguridad y con la supervisión de ocho Superintendencias Regionales.



Si bien hubo movimientos, ascensos, pases a retiro y designación de nuevos jefes, en las Departamentales muchos quedaron en el lugar que estaban. Pase y vea quiénes son los responsables inmediatos de la seguridad en la Provincia.





Superintendencia de Seguridad Región (amba) NORTE

Comisario general Julio César Errasquin Coradazzi

Fue ratificado, ya que hasta ahora estaba en la Superintendencia de Seguridad Zona Norte. Domiciliado en Berisso, tiene 50 años y es especialista en comunicaciones. En su currículum figura haber pasado por la Dirección de Personal, haber sido jefe en la Policía Buenos Aires 2, Superintendente de Seguridad Zona Sur y Superintendente de Comunicaciones.



ZARATE - CAMPANA

Partidos: Zárate, Campana y Escobar

Comisario Mayor Blas Mpatsios

En octubre de 2014 dejó la titularidad de la Comisaría 5ª de Lanús (Villa Diamante) para ser Jefe de la Distrital Lanús. En noviembre de 2015 pasó a la Jefatura de Coordinación de la Policía de Campana. Tiene 52 años.



PILAR

Partidos: Pilar, Malvinas Argentinas, San Miguel y José C. Paz

Comisario Mayor Gustavo Maximiliano Bordón

Tiene 46 años y era Jefe de Coordinación de Policía San Fernando, donde previamente fue el titular del Comando de Prevención Comunitaria. Fue comisario

en Ezeiza e interino en la distrital de Almirante Brown en 2013.



SAN MARTIN

Partidos: General San Martín y Tres de Febrero

Comisario Mayor Alejandro Paulino Nasuti

En 2004 era jefe de la Comunal de General Lavalle. En 2010 comandó la Superintendencia de Seguridad Siniestral. Tiene 48 años y estaba en la Distrital San Martín desde enero, cuando reemplazó a Daniel García tras una golpiza de un “trapito” a un joven.



Conurbano Norte

Partidos: Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López

Comisario Mayor Sergio Augusto Pérez

En 2011 fue designado al frente de la Jefatura de Policía de Tigre, donde permanecía hasta ahora como Jefe de la Coordinación Policial de Tigre. Fue jefe en San Pedro y estuvo al frente de la Policía Buenos Aires 2. Tiene 48 años.





Superintendencia de Seguridad Región (amba) OESTE

Comisario General Leonardo Javier Montozzi

Se desempeñaba como Superintendente de Seguridad Zona Ituzaingó-Moreno. Tiene 48 años. Vive en Moreno, y anteriormente, hasta agosto de 2014, había ocupado el cargo de Jefe de Planta Verificadora Morón, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial. En noviembre de 2013 lo habían puesto a cargo de la Dirección de los Registros de Armas.



MORENO

Partidos: Moreno y General Rodríguez

Comisario Mayor Oscar Darío Lutte

Era el Jefe de Coordinación de Policía de Pilar (anteriormente Jefe Departamental de ese distrito). Está domiciliado en San Fernando y tiene 46 años. También fue Jefe Distrital de Lomas de Zamora Norte y, antes, Jefe de Policía de Distrito en Malvinas Argentinas.



MORON

Partidos: Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Comisario Inspector Claudio Marcelo Quevedo

Fue ascendido a Comisario Inspector en junio de 2015. Tiene 51 años y domicilio en Berisso. Le toca ser el responsable de la zona donde vive la Gobernadora. Ya formaba parte de esta Departamental, donde hasta el 1 de abril el jefe era Walter Iguiñez.



LA MATANZA

Partido: La Matanza

Comisario Mayor Enrique Daniel Sobrero

Era el Jefe de Coordinación de Policía de La Matanza y fue ratificado en el cargo, al que accedió hace más de un año tras ser el subjefe de Walter Golía. También fue el titular la Comisaría Primera de San Justo. Vive en Isidro Casanova y tiene 48 años.



MERLO

Partidos: Merlo, Marcos Paz y General Las Heras

Comisario Mayor Claudio Ariel Cheverry

De octubre a diciembre de 2015 fue

Jefe de la Coordinación de Policía de Chivilcoy, lugar que pasó a desempeñar luego de estar dos años como Jefe de la Policía Comunal de ese distrito. Se fue por pedido del intendente Britos. Es de 9 de Julio y tiene 42 años.



Superintendencia de Seguridad Región (amba) SUR

Comisario General Alejandro Máximo Moreno

Hasta el reciente cambio de estructura de la Policía bonaerense se desempeñaba como Superintendente de Seguridad Zona Sur II. Llegó a ese cargo luego de estar en la Jefatura Departamental de Morón tras haber sido el jefe en la Departamental

de Almirante Brown y el jefe de la Departamental La Plata. Tiene 58 años y una vasta trayectoria en la fuerza.



ALMIRANTE BROWN

Partidos: Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza

Comisario Mayor Adrián Francisco Brulc

Tiene 46 años y proviene de la Jefatura de Coordinación de Policía Ezeiza. Fue titular de la Comisaría Primera de Lanús, desde donde se fue en 2012 por pedido del gobierno local. Siempre se desempeñó en comisarías del Conurbano como Vicente López y Avellaneda.



LANUS

Partidos: Lanús, Lomas de Zamora y Avellaneda

Comisario Mayor Javier Carlos Villar

Fue ascendido a comisario en 2013 y tuvo un acelarado ascenso. Era hasta ahora el Jefe de Coordinación de Policía de Avellaneda y ascendió a ser el Jefe Departamental.

Tiene 46 años y fue titular de la Comisaría Tercera Dock Sud.



QUILMES

Partidos: Quilmes, Berazategui y Florencio Varela

Comisario Inspector Nicolás Atilio Ordas

Tiene 48 años, vive en Berazategui y era el Jefe Distrital de Quilmes Oeste. Fue

Jefe Distrital en Lomas Norte, y en 2014 denunció que en ese distrito, “a los comisarios se los designa sólo con el acuerdo de la Justicia y del municipio”.



Superintendencia de Seguridad Región (amba) ATLANTICA

Comisario Mayor Darío Manuel Torres

Quien estaba a cargo de la Coordinación Departamental de Investigaciones (CDI) de Mar del Plata y fue ascendido a comisario general este mes quedó a cargo de la regional de la costa bonaerense en lugar del Comisario General Marcelo Di Pasqua, que estuvo apenas unos meses. Torres tiene 50 años, y antes de llegar a la Departamental de Investigaciones marplatense se desempeñaba en el área de la Policía Vial.



MAR DEL PLATA

Partido: General Pueyrredón, General Alvarado, Balcarce y Mar Chiquita

Comisario Mayor Carlos Alberto Testini

Tiene 57 años y fue ratificado, ya que había sido designado en noviembre de 2015 tras el ascenso de Marcelo Di Pasqua (de quien era el segundo). Cuando fue jefe de la DDI de Bahía Blanca, en 2009, afrontó una causa judicial con otros miembros de esa dependencia.



DOLORES

Partidos: Dolores, Tordillo, Maipú, General Guido, Pila y Castelli

Comisario Mayor Hugo Federico Aristu

Tiene 51 años y fue designado en lugar del Comisario Mayor Daniel Cinquino. Se desempeñó durante mucho tiempo como Jefe de la Policía Científica de Dolores y es oriundo de la localidad de Castelli, por lo que conoce mucho la zona.



CHASCOMUS

Partidos: Chascomús, Magdalena, Punta Indio, Lezama y General Belgrano

Comisario Mayor Claudio Omar Vega. Especialista en investigaciones. Viene de la Superintedencia Interior Norte, donde era el subjefe. Con 52 años y comisario mayor desde 2013, posee una vasta trayectoria, que incluye ser Jefe de Policía de Distrito Lomas de Zamora Sur desde 2012 a 2014.



PINAMAR

Partidos: Pinamar, Villa Gesell, General Juan Madariaga, General Lavalle y La Costa

Comisario Mayor Roberto Oscar Palmeiro

Volvió a la Departamental luego de haber sido reemplazado en marzo de 2014 (había estado dos años tras pasar por la Departamental Dolores) por Jorge Galeano, quien más tarde se fue a la Regional. Es Oriundo de San Andrés de Giles y tiene 49 años.



Superintendencia de Seguridad Región INTERIOR CENTRO

Comisario General Alberto Fabián Domski

Se lo confirmó en el cargo; ya se había presentado en la Regional en febrero. Hasta en-tonces era el Superintendente de Seguridad Zona San Martín. Tiene 49 años, domicilio

en La Plata, y fue Jefe de División Delegación Departamental de Servicios de Custodia de Objetivos Fijos, Personas y Traslado de Detenidos Dolores, Subjefe y posteriormente Jefe de la Departamental La Plata.



TANDIL

Partidos: Tandil, Rauch, Ayacucho y Benito Juárez

Comisario Mayor Juan Manuel Rocha

Tiene 47 años. Su abuelo y su padre también fueron policías. Vive en Castelli, donde estuvo a cargo de la Policía Comunal desde 2012 hasta octubre de 2015, cuando fue ascendido a Comisario Mayor y designado Jefe de Coordinación de Policía Castelli.



AZUL

Partidos: Azul, Las Flores, Tapalqué y Olavarría

Comisario Mayor Fabián Ariel Alvarado

Ya venía desempeñándose como Jefe de Coordinación de Policía Azul desde marzo del año pasado, cuando fue ascendido a Comisario Mayor. Tiene 52 años, trabajó en la Auditoría General de Asuntos Internos y fue subdirector de la Policía Buenos Aires 2.





25 DE MAYO

Partidos: 25 de Mayo, Roque Pérez, Saladillo, General Alvear y Bolívar

Comisario Mayor Abel Oscar Moussompes

Está a cargo de la Departamental desde abril de 2014, cuando llegó proveniente de la Departamental Tres Arroyos (marzo de 2013). Tiene 48, es de General Alvear y cumplió funciones en la Sub DDI de Coronel Suárez y en la Sub DDI de Tres Arroyos.



GUAMINI

Partidos: Guaminí, Daireaux, Adolfo Alsina, Salliqueló, Tres Lomas y Pellegrini

Comisario Mayor Juan Antonio Ordosgoyty

Con 43 años pasó ser el Jefe de Coordinación Bolívar (desaparecida en la nueva reforma y a la que había ascendido en octubre de 2015), a ser el responsable Departamental de Guaminí. Domiciliado en Bolívar, donde también fue subcomisario y comisario local.



Superintendencia de Seguridad Región INTERIOR NORTE

Comisario Mayor Walter Rubén Iguiñez

En su foja de servicio figura haber sido titular de la comisaría de Adrogué, Jefe Distrital de Almirante Brown y Subjefe de la Departamental del mismo distrito, cargo al que llegó en 2014, pero permaneció sólo unos meses, ya que luego fue designado

al frente de la Departamental Morón, donde estaba, hasta que la última resolución ministerial lo designó en Interior Norte. Vive en Valentín Alsina y tiene 53 años.



JUNIN

Partidos: Junín, Chacabuco, General Viamonte, Lincoln, Florentino Ameghino, General Pinto, Leandro N. Alem y General Arenales

Comisario Mayor Miguel Angel Zabala

Con vasta trayectoria en el Conurbano (Escobar 4ª, Carapachay 1º, Jefatura Distrital Tigre, Tigre 3ª, Pilar 7ª y Malvinas Argentina 2º) llegó a Junín en 2013 como Jefe de Distrito, y luego Departamental, en 2015. Domiciliado en Valentín Alsina, tiene 49 años.



SAN NICOLAS

Partidos: San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Baradero

Comisario Inspector Dante Francisco Paolini

Oriundo de Rosario, fue Jefe del Cuerpo de Infantería de Junín, desde donde pasó a la Jefatura Distrital de San Pedro en 2012 (hasta junio de 2014). Luego fue jefe de Turno en San Nicolás y por último se desempeñó en Campana. Tiene 49 años.



MERCEDES

Partidos: Mercedes, Luján, San Andrés de Giles, Suipacha, Navarro, Alberti y Chivilcoy

Comisario Mayor Carlos Gustavo Montañez

Está en Mercedes desde el 28 de septiembre de 2014. Tiene 45 años, hizo la mayor parte de su carrera en La Plata y en los últimos años fue interventor en Florencio Varela, Jefe de Distrito en Avellaneda y Chascomús, y estuvo en la Estación Vial de Dolores.



PERGAMINO

Partidos: Pergamino, Arrecifes, Salto, Rojas y Colón

Comisario Mayor Rubén Alberto Rojo

Pergamino volvió a la Departamental grande y al frente quedó quien estaba a cargo de la Coordinación de Policía Colón (desaparecida). Rojo, de 47 años, había sido en 2012 jefe de la Comunal de Colón, y en abril de 2015 de la Departamental Colón.



E. DE LA CRUZ

Partidos: Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Carmen de Areco y Capitán Sarmiento

Comisario Mayor Alfredo Waldemar Toledo

Ratificado en el cargo que ejercía de Jefe Coordinación de Policía de Exaltación de la Cruz, departamental que ocupa desde

fines de 2013, designado por el ministro Granados. Antes había estado en la Distrital San Antonio de Areco. Tiene 51 años.



TRENQUE LAUQUEN

Trenque Lauquen, Rivadavia, Carlos Tejedor y General Villegas

Comisario Mayor Fabio Walter Zaratiegui

Tiene 49 años, está domiciliado en Pehuajó y quedó a cargo de la departamental donde ya había cumplido funciones (no como jefe) antes de ser el Jefe Distrital de Carlos Tejedor, en 2013. En 2015 fue nombrado Jefe de la Coordinación Tejedor, ahora disuelta.



PEHUAJO

Partidos: Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, 9 de Julio y Bragado

Comisario Mayor Héctor Fabián Beltrán

Fue hasta el 1 de abril Jefe Coordinación de Policía Bragado (que se disolvió), cargo en el que estuvo desde que se creó, el año pasado, cuando además ascendió. Antes, Beltrán, de 48 años y oriundo de 9 de Julio, era Subjefe de la Departamental Trenque Lauquen.



Superintendencia de Seguridad Región INTERIOR SUR

Comisario Mayor Eduardo Antonio Quintela

Desde 2013 era el Jefe de la Departamental Tandil, a la que había llegado proveniente de la Departamental Mar del Plata, donde permaneció menos de un año. Antes fue el responsable de la Departamental Tres Arroyos. El uniformado también fue segundo jefe de las departamentales Pilar y La Plata, además de ser custodio de altos funcionarios. Nació en Comodoro Rivadavia, tiene 52 años y domicilio actual en Berazategui.



BAHIA BLANCA

Partidos: Bahía Blanca, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Monte Hermoso, Tornquist, Villarino y Patagones Comisario Mayor Gustavo Daniel Maldonado

Está al frente de esta departamental desde enero de 2012, cuando dejó ese lugar Héctor Maggi, de quien era su segundo. Oriundo de Punta Alta, donde vive, es considerado un técnico dentro de las filas, especializado en el área científica y judicial. Tiene 50 años.



NECOCHEA

Partidos: Necochea, Lobería y San Cayetano

Comisario Mayor Jorge Antonio Silva

Está a cargo de esta dependencia desde febrero de 2015, proveniente de la Departa-mental Dolores. Pasó por comisarías del Conurbano y estuvo varios años en Castelli y Dolores, donde regresó tras comandar la Departamental La Plata. Tiene 50 años.



TRES ARROYOS

Partidos: Tres Arroyos, Coronel Dorrego y Gonzales Chaves

Comisario Mayor Walter Antonio Caballero

Tiene 48 años, domicilio en Rauch y es el Jefe Departamental tresarroyense desde

2012. Se quedó en ese entonces en la ciudad que lo tenía como Jefe de la Policía Distrital, a la que llegó luego de ser Comisario en la ciudad de Tandil.



CORONEL SUAREZ

Partidos: Coronel Suárez, General La Madrid, Laprida, Coronel Pringles, Saavedra y Puán

Comisario Mayor Néstor Fabián Fiorenza

Hasta hace poco, el titular era su hermano Oscar (pasó a retiro). Néstor Fiorenza, de 46 años, fue nombrado en octubre de 2015 Jefe de Coordinación en Coronel Rosales (donde condujo la Policía Comunal), tras ser Subjefe de la Departamental Bahía Blanca



Superintendencia de Seguridad REGION CAPITAL

Comisario General Fernando A. Grasso

Ya era el Superintendente de Seguridad Zona La Plata desde fines de 2015, proveniente de la Superintendencia de Seguri-dad Región Madariaga, a la que llegó en marzo de 2015 desde la Jefatura Departamen-tal Quilmes (donde también había cumplido funciones distritales). Además fue jefe de la Departamental Pinamar y de la Departamental Dolores. Tiene 51 años y ascendió a Comisario General en 2015.



SAN VICENTE

Partidos: San Vicente, Brandsen, General Paz, Monte, Lobos,

Cañuelas y Presidente Perón

Comisario Mayor Fernando Javier Arrubia

Hasta el 1 de abril fue Jefe Coordinación de Policía Coronel Brandsen, a la que llegó en octubre de 2015, luego de ser dos en la departamental que ahora dirige. Estuvo en la Jefatura Comunal de Ranchos y fue Comisario en Chascomús. Tiene 46 años.



LA PLATA

Partidos: La Plata, Ensenada

y Berisso

Comisario Inspector Diego Bravo

Se encontró sorpresivamente con la departamental hace una semana, luego del

despido de Darío Camerini. Tiene 44 años, vive en La Plata, donde nació, y estaba a cargo de la Distrital Norte. Trabajó en varias comisarías platenses y en Lobos, Quilmes y Ranchos.