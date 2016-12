En medio de la crítica situación por la que atraviesa la ciudad, avasallala por el temporal y el desborde del río Paraná, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal estuvo en la ciudad durante la noche del lunes.

La funcionaria arribó pasadas las 21 horas y se dirigió al cuartel de Bomberos Voluntarios, donde Defensa Civil hizo base durante todos estos días. Allí fue recibida por el Intendente Salazar y se reunió para dialogar con las autoridades involucradas en la cuestión.

Luego, se dirigió al CIC, uno de los centros de evacuados que fueron habilitados para albergar a quienes se vieron afectados por el fenómeno climático. Allí, acompañada por funcionarios locales y quienes la acompañaron, se entrevistó con las personas afectadas y se comprometió colaborar en todo lo que Provincia tenga a su alcance.

“Sabemos que algunos vecinos, de a poco, van regresando a sus casas. De la provincia enviamos tres camiones con materiales y personal de Defensa Civil, más una unidad sanitaria en el barrio América. Vialidad se está ocupando del puente que se cayó en Vuelta de Obligado, además se sumó el ejército”, dijo María Eugenia Vidal durante el encuentro.

“Nos estamos moviendo mucho, Cecilio (Salazar) movilizó a gente del Partido FE de Mercedes y Necochea, más la gente de Cruz Roja que trabajó durante todo el fin de semana. Toda la Municipalidad, Bomberos, Defesa Civil local y Provincia, y también se sumó el Municipio de Vicente López”.

“Hoy hablé con el Subdirector de Hidráulica, con Rodrigo Silvosa, y me adelantó que están trabajando en los proyectos que charlaron con ustedes. Lo importante es que el ejército ponga el puente y sigamos trabajando para mejorar en base a la experiencia del fin de semana, por si el fin de semana que viene tenemos otra vez tormenta y le podemos responde mejor a la gente”.

“Quiero agradecer a todos, en especial al Jefe de Bomberos y todo su equipo, sé del compromiso que le ponen a todo. Muchas gracias a todos los que trabajaron en estos días, Prefectura, Policía, además les digo que todavía queda mucho trabajo, cuando hay agua se trabaja las 24 horas”, resaltó la funcionaria.

“El trabajo profundo tarda y mientras tanto tenemos que estar al lado de la gente que se inundó, sepan que van a contar con nosotros, sepan que la provincia está para acompañarlos”.

“Me decían, vas de noche? No vas a ver nada, pero les dije que no importaba, vengo a darle una palmada en el hombro a la gente para que no aflojen, cuenten con nosotros”, destacó la gobernadora.

El Intendente Salazar señaló: “El problema de San Pedro todos los saben cuál es, que es la falta de obras de infraestructura importante que no se han hecho nunca y mientras no se hagan estas cosas van a seguir pasando por eso estamos trabajando para poder hacerlo”.

“Hemos trabajado mucho, nos sentimos acompañados, Defensa Civil ha trabajado muy bien. Se nos hizo muy complicado llegar a todos los lugares pero pudimos trabajar para ayudarlos”, dijo.