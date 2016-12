El agua sobre las costas sampedrinas llegó a una altura impensada, de a poco fue penetrando por todas partes y en las últimas horas provocó el anegamiento total del Resort y Marinas Howard Johnson, que era uno de los pocos lugares en donde se había trabajado para resguardarse y evitar que el agua llegue a su interior. En las últimas horas la fuerza del río Paraná hizo que cediera una pared que había sido construida como contenedora y lamentablemente la parte interna del hotel quedó bajo el agua.

“Lamentablemente cedió una pared que habíamos hecho sobre la playa en los últimos días cuando había bajado un poco el agua, porque la inundación no nos pasó por arriba sino que cedió una pared”, señaló el empresario Alejandro Monjo en el aire de FM Génesis.

Sobre la situación actual y el comportamiento del agua, Monjo señaló: “Pasó más a menos lo que yo había dicho con anterioridad, que tenía un informe reservado y lo había hecho público, y en realidad no falló en absoluto, también dije que le íbamos a dar pelea día a día y así fue, hasta el sábado pasado decidimos sacar los huésped y pasarlos al hotel del centro y cerrar el hotel. Después pasó esto de romperse la pared”.

“El agua llegó a todos los lugares, menos al restaurante y las habitaciones. Igual nosotros seguimos dándole lucha, vamos a hacer una contención, y conseguimos una bomba que tira 80 millones de litros la hora, y que fuimos a buscar con un barco el jueves”.

“Tenemos que cerrar una parte para poder sacar el agua”.

“Acá hay una cosa que fue fundamental y es al apoyo de mis hijos y de toda la gente que trabaja con nosotros, pusieron el hombro día y noche, no hay palabras de agradecimiento para con ellos y yo les voy a responder de la misma manera”.

La situación por la que atraviesa la empresa comenzó a preocupar a quienes trabajan en el lugar ante posibles medidas que se adopten ante la situación que viven. “Nosotros no hemos despedido a nadie ni es lo que pensamos hacer, pensamos darle batalla y vamos a aguantar esta situación. Esto es un día a día pero no es lo que tenemos en la cabeza. Cuando nos tenemos que hacer responsables de la gente es así, es algo natural y la gente no tiene la culpa”, resaltó Alejandro Monjo.