El Intendente Salazar se refirió a su gabinete y algunas versiones que hablaban de posibles cambios y restructuraciones. El propio funcionario descartó esa posibilidad y la relacionó con gente ajena al gobierno que se ha dedicado a generar intranquilidad y agitar a la gente.

“Estoy convencido de que en mi equipo no existe ningún tipo de diferencia, y también estoy convencido de que hay gente de afuera que está queriendo meter cuña para generar controversias. Evidentemente siempre hay gente que apuesta al fracaso para sacar alguna ventaja política”.

“Me dolió mucho ver como había gente que generaba dificultados o se aprovechaba de la necesidades que vivía la gente en esos momentos. Toda esa gente vive hace mucho tiempo así, y que esto ha sido generado por el anterior gobierno, no cabe ninguna dudad. Las otras noches, ver que se estaban organizando cuando nunca estuvieron me llevó a pensar que los victimarios simulaban atender a sus víctimas”.

“Esta gente, que nunca se preocupó en resolver el problema de fondo a la gente, estaban tratando de aparecer para agitar a la gente y después desparecieron”. “Lo que nosotros queremos hacer es resolverle la cuestión de fondo”.

“Pero quiero dejar algo en claro, y es que no estoy pensando ni analizando ningún cambió en mi gabinete, para nada”, resaltó el Intendente.

“El viernes, mientras nos reuníamos con los médicos de la clínica San Martín y los trabajadores, también lo hicimos con la gente de Obras Públicas, Salud y Desarrollo Humano. Estaban todas las reuniones programadas. Lo hicimos para coordinar tareas, ver como estamos con la recorrida y asistencia en los barrios. Quiero que la gente de Desarrollo Humano salga a los barrios y esté en permanente contacto con la gente, esa es la función que debe cumplir. Me informaron de todo o qué se hizo, y yo les indiqué algunos lineamientos para seguir trabajando”, contó Salazar.

Sobre la presencia de algunos personajes de la política local durante los días de asistencia, el Jefe Comunal señaló: “Hubo políticos que en estas circunstancias intentaron sacar provecho. Me duele y me molesta que algunos anteriores políticos cuando estaban en funciones jamás sintieron lo que siente la gente, iban y le decían a la gente que había que pedir porque había galpones llenos de mercadería, porqué ?, porque ellos hacían eso !!!. Y pensar que no nos dejaron nada, no dejaron ni una sola computadora en el municipio, si ellos piensan que todos somos iguales se equivocan. Yo quiero que todo lo que venga sea manejado por Desarrollo Humano, no quiero ningún galpón extra con mercadería escondida como hacían ellos. La gente lo tiene en claro. El apoyo y reconocimiento de la gente es lo que nos da fuerza”.