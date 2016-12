En la tarde del domingo se pudo jugar, después de las tres suspensiones consecutivas, la cuarta fecha del Torneo Apertura "Mario Alves" que organiza la Liga Deportiva Sampedrina.

Se completaron todos los partidos de la cuarta jornada, la semana pasada, Atlético venció a Sportivo en el clásico baraderense.

Zona "A"

Paraná FC - Defensores Unidos (Transmisión central de FM Génesis)

6ta: 7 - 0

2da: 3 - 1

1ra: 2 - 0



La Esperanza - Agricultores

6ta: 0 - 5

2da: 2 - 6

1ra: 5 - 0

Dep. Alsina - Rivadavia

6ta: 1 - 1

2da: 0 - 2

1ra: 3 - 3



Mitre - San Roque FC

6ta: 3 - 1

2da: 0 - 0

1ra: 0 - 4



Zona "B"

Gral. San Martín - Independencia FC

6ta: 0 - 2

2da: 1 - 0

1ra: 2 - 1



Fundición - Banfield

6ta: 7 - 1

2da: 0 - 2

1ra: 2 - 2

América - Las Palmeras

6ta: 2 - 3

2da: 1 - 2

1ra: 5 - 3



Atlético - Sportivo

6ta: 0 - 2

2da: 0 - 2

1ra: 2 - 1



PROXIMA FECHA

"5TA"



Zona "A"

Rivadavia VS Mitre

Agricultores VS Paraná

San Roque VS La Esperanza

Defensores Unidos VS Costa Azul

Libre: Dep. Alsina



Zona "B"

Sportivo VS América

Independencia VS Fundición

Banfield VS Atlético

Las Palmeras VS Gral. San Martín