Una situación cargada de angustia y temor le tocó vivir al yatman sampedrino y actual campeón sudamericano de la clase Laser, Julio Alsogaray.

Mientras efectuaba trabajos de entrenamiento en bicicleta fue atacado por dos perros Rottweiler y otros tres de distintas razas cuando transitaba por el camino cercano al aeroclub y regresaba de la zona del paraje Tablas.

“Estuve nervioso toda la tarde. Es una situación que no le deseo a nadie. La verdad que la pasé mal”, sostuvo Alsogaray en el aire de FM Génesis. “Yo venía en la bici y desde el vivero de Plags San Pedro me salieron cinco perros que directamente me atacaron”.

“Me asusté mucho porque me empezaron a arrastrar, tenían un ladrido muy fuerte y me tiraron de la bicicleta y gracias a ella me pude defender, me atajé con la bicicleta y así durante varios minutos. Se me prendieron de las ruedas hasta que las reventaron y me la rompieron toda”, contó el deportista.

“Después, apareció en una motito un peón del campo quien los llamó y así los perros se fueron”, relató aun atemorizado por lo que le tocó vivir.

Julio Alsogaray será el representante argentino de la Clase Laser en los próximo Juegos Olímpicos de Río y la semana que viene competirá en la copa del Mundo que es la antesala de la competencia más importante del año.