La obra realizada por José María “Yoyi” Villafuerte y que el ex Intendente Guacone le regalara a la presidenta en el acto del Día de la Soberanía en noviembre de 2012, fue aprobada por presidencia para que la Casa de la Moneda utilice el dibujo para ilustrar el billete de 20 pesos que iba a ser presentado. Finalmente, todo quedó en medio de las elecciones del año pasado y los resultados desfavorables, así que el proyecto quedó trunco y nunca fue oficializado.

“Era un proyecto mucho más amplio, esos billetes entraron en el nuevo diseño de la moneda, primero fue el billete de 10, después el de 50, el de 5, el de 10 y el de 20 era el último pero no llegó a concretarse porque se lo iba a presentar el 20 de noviembre”, explicó el artista en el aire de Fm Génesis.

En un tramo de la nota, Villafuerte recuerda que fue la propia presidenta de la Casa de la Moneda quien le dice de hacer la presentación en San Pedro, pero debido a que ya no era Director de Turismo deseaba que se hiciera en Buenos Aires.

“Entonces acordamos hacer la presentación en Buenos Aires, en el Salón Blanco, y me dieron la posibilidad de invitar a algunas personas entre los que no iba a estar el Intendente ni el séquito que en ese momento lo estaba acompañando”, expresó el artista.

“El año pasado para el 20 de marzo, estando en Europa, me llaman por teléfono por el tema que necesitaban comunicarse conmigo, pero como yo no estaba más en el municipio y ellos me llamaban al teléfono que yo había devuelto. Ese teléfono cayó en manos de una persona que a su vez era un conocido mío, entonces me dice que había varias llamadas que insistían en hablar conmigo”.

“Llamé yo y era la Casa de la Moneda, los mismos que hace un año atrás me habían llamado tratando de ubicar el cuadro de la Batalla de Obligado que le había regalado el Intendente a la Presidenta. Me encontré con que tenía que pintar el combate de Obligado pero que tenía que ser algo real. En veinte días pinté el cuadro”.

“En la Casa de la Moneda querían saber si ese cuadro lo había pintado yo y si sabía adonde estaba. Ese fue el único contacto que tuve hace dos años. Ahora viendo en retrospectiva me doy cuenta que lo querían para ilustrar el billete de 20 pesos”, contó Villafuerte.

“El tema es que cuando llegó la fecha para ir a la Casa de la Moneda me piden si podía ir de traje, y yo me pregunto, qué pasó. Cuando llego me encuentro que era una especie de acto. Comemos y me dicen que estaban esperando a alguien más importante. En un momento dado llegan Katya Daura, que era la Presidenta de la Casa de la Moneda, y me dice que estaban esperando a la Presidenta para explicarme lo que iba a pasar”.

“En un momento dado me muestran la pintura y el billete en gigantografía, como hacían cada vez que presentaban un billete. Yo tuve el honor y emoción de que me mostraron todo el diseño, para eso tuve que firmar varios certificados y contratos de confidencia porque esto no se podía saber hasta el día que la señora presidenta lo presentara”.

“Esto llegó hasta las pruebas de la impresión pero me complicó el ballotaje, cuando llega el momento de la presentación, como no se podía hacer difusión de las gestiones políticas entre medio queda este acto y nunca se realizó. Solo me quedaron las pruebas escaneadas que ellos mismos me mandaban”, se lamentó Yoyi Villafuerte.