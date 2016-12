En medio de la nota referida al diseño del billete de veinte pesos que él mismo confeccionó a pedido de la Casa de la Moneda, el artista José María “Yoyi” Villafuerte, recordó su pasado como Director de Turismo y disparó contra quienes o quien tomó la decisión de sacarlo del cargo que ocupaba.

“Sin ninguna explicación lógica y mintiendo el que fue reemplazante de Pablo Guacone, Giovanettoni, me desplazó porque sí, sobre todo, si me hubiera dicho que no tenía que estar, no estaba, pero cuando la gente miente es lo que jode y Giovanettoni resultó ser una persona mentirosa”, detalló Villafuerte en los estudios de FM Génesis.

“A las autoridades de la Casa de la Moneda, les dije que el acto lo haríamos en Buenos Aires, en el Salón Blanco y me dieron la posibilidad de invitar a distintas personas que yo entendía debían estar, entre los cuales no iba a estar el Intendente y el sequito que en ese momento lo estaba acompañando”, dijo con respecto al acto de presentación del diseño del billete.

“En un momento me planteó que yo no había dejado a nadie en turismo”, señaló el ex funcionario en cuanto a las excusas que recibió de parte del ex Intendente.

Además, en torno a su salida de la Dirección de Turismo, Villafuerte agregó: “Un día me llama el que me había convocado en su momento para trabajar (Guacone), cuando estaba de licencia y me dice de ir a ver la largada del Dakar; se lo comunico a mi Secretario que era Pablo Ojea y le digo que era lo lógico que yo fuera porque me dedicaba a pintar autos”. “No sé si fueron celos pero creo que fue una cuestión de todo, le faltó altura en todo”, indicó respecto a los motivos de su salida de la gestión.