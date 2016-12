El total de los fondos recibidos es de $47.242.300. La Obras a ejecutar en el partido de San Pedro financiadas por el Fondo de Infraestructura son las siguientes: Agua y Cloacas (29,9M) Red de abastecimiento de Agua (29,9M). Vialidad (6,8M) mejoramiento Av. Costanera y Barranca (6,8M), Hidráulica (10,9M) y Desagües Pluviales Zona Sudeste (10,9M).

Vidal efectuó el anuncio junto al ministro de Gobierno, Federico Salvai, al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Edgardo Cenzón, al ministro de Economía, Hernán Lacunza, y a 17 intendentes de la provincia.



"Apostamos por una Provincia que hace por la gente, que genera trabajo, trabajo de calidad, una necesidad muy importante", señaló Vidal durante un acto realizado en el distrito de Vicente López, y agregó que "no importa de qué partido seamos: la gente ya nos eligió y ahora espera que trabajemos juntos".



La gobernadora se reunió con diecisiete intendentes para anunciar el presupuesto 2016 para la transferencia de recursos para obras de infraestructura y seguridad a los municipios, que contempla un total de 10.000 millones de pesos.



Acompañaron a la gobernadora el intendente de Vicente López, Jorge Macri; de La Matanza, Verónica Magario; de San Isidro, Gustavo Posse; de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de Pilar, Nicolás Ducote; de Florencio Varela, Julio Pereyra; de Quilmes, Martiniano Molina; de San Martín, Gabriel Katopodis; de José C. Paz, Mario Ishii; de San Miguel, Joaquín de la Torre; de Rauch, Maximiliano Suescun; de San Pedro, Cecilio Salazar; de Junín, Pablo Petreca; de Colón, Ricardo Casi; de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, y de Gral. Paz, Juan Manuel Alvarez.



Concretamente, la Provincia creó un “Fondo para Infraestructura Municipal” de $ 7.000 millones (Ley N° 14.807, art 33 y 35) y un “Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otro servicios asociados” de $ 3.000 millones (Ley N° 14.807, art 34).

Los recursos deberán ser destinados por los municipios como mínimo en un 90% a obras de infraestructura, en materia hidráulica, vial, de energía, de transporte, de vivienda, sanitaria y/u hospitalaria. El presupuesto transferido no puede ser utilizado para financiar gastos corrientes.



A su vez, cada municipio podrá utilizar hasta un 10% de esos fondos para mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y/o para estudios de pre-inversión de las obras.



Desde el gobierno provincial informan que en los próximos días irán firmando los acuerdos con los municipios que faltan y girando los fondos correspondientes.



Las autoridades de aplicación son el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (para el análisis de los proyectos de mantenimiento y obras de infraestructura) y la cartera de Economía (en lo concerniente a la distribución del Fondo).



En La Tecla.Info, accedimos al detalle de fondos que recibirán algunos distritos bonaerenses.



BAHÍA BLANCA



Obras a ejecutar financiadas por el Fondo de Infraestructura:



TOTAL DEL FONDO PARA BAHÍA BLANCA: 97.671.000



-AGUA Y CLOCAS (6,7M)

- Extensión red de desagües cloacales en Barrio Villa Hipodromo -Etapa III (1,4M)

- Extensión red de desagües cloacales en Barrio Ser Comunidad (1,8M)

- Extensión red de agua potable en Barrio Ser Comunidad (1,3M)

- Colector cloacal Barrio las Acacias y aledaños (2M)



- VIALIDAD (57M)

- 64 Calles a pavimentar (57M)



- HIDRÁULICA (18,7M)

- Desagues pluviales en calle don bosco (Etapas I y II) (3,4M)

- Limpieza Desague Calle Godoy Cruz (0,8M)

- Desagues Pluviales en Barrio Mara (2M)

- Desagues pluviales en Barrio Amaducci (2,2M)

- Desagues pluviales en Barrio Patagonia - Millamapu - S Agustín y Nueva Espora Etapa I (6M)

- Construcción sumideros en Barrio Villa esperanza (1,8M)

- Desagues Pluviales en Barrio Nueva Belgrano (2,5M)



- HOSPITALES (3,1M)

- Centro de Salud 9 de Noviembre (3,1M)



- INFRAESTRUCTURA GENERAL (3,1M)



- Red de Gas Barrio Victoria Sinclair (1M)

- Red de Gas Calles Florida y Los Paraisos (Cabildo) (2,3M)

- Red troncal de Gas Barrio Bordeau (1,8M)

- Red troncal de Gas Barrio San Jorge - Etapa I (1,6M)

- Red de Gas Barrio Miramar (1,3M)

- Red de Gas Barrui Ser Comunidad (1,7M)

- Red troncal de Gas Calle Soler en Gral. Cerri (2,3M)





CASTELLI



Obras a ejecutar financiadas por el Fondo de Infraestructura:



TOTAL DEL FONDO PARA CASTELLI: 13.528.900



-INFRAESTRUCTURA GENERAL (4,5M)

- Polideportivo Municipal (3,5M)

- Remodelación Concejo Deliberante (1M)



- VIVIENDA (9M)

- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (9M)

Esteban Echeverria



Obras a ejecutar financiadas por el Fondo de Infraestructura:



TOTAL DEL FONDO PARA ESTEBAN ECHEVERRIA: 100.582.300



-HIDRÁULICA (15 M)

- Desagues pluviales Cuenca San Juan - Etapa 1 15 M



-VIALIDAD (85,5 M)

- Plan de pavimentación en hormigón simple 44,2 M

- Plan de Bacheo 41,3 M





HURLINGHAN



Obras a ejecutar financiadas por el Fondo de Infraestructura:



TOTAL DEL FONDO PARA HURLINGHAM: 58.723.000



-HIDRÁULICA (15 M)

- Desagües Pluviales “Ramales Cuenca Johnston” 15 M



-VIALIDAD (43,7 M)

- Viaducto Bolivar-Santa Ana: Paso Bajo Nivel F.C.G.S.M. 18 M

- Viaducto Bolivar-Santa Ana: Paso Bajo Nivel F.C.G.U. 22 M

- Recuperación Vial 3,7 M





LOMAS DE ZAMORA

Obras a ejecutar financiadas por el Fondo de Infraestructura:



TOTAL DEL FONDO PARA LOMAS DE ZAMORA: 165.534.600



-HIDRÁULICA (17,5M)

- Ejecución de cuenco atenuador de crecidas parque Finky-cuenca arroyo Galidenz 8,9 M

- Acondicionamiento desagües pluviales arroyo Mujica y obra de pavimentación acceso al barrio obrero 5 M

- Desagües pluviales Capitán Sarmiento y Rawson - cuenca Arroyo Unamuno 2,2 M

- Acondicionamiento desagüe pluvial calle Pilcomayo Fiorito centro-cuenca arroyo 1,4 M



-VIALIDAD (115 M)

- Plan de pavimentación y repavimentación de trama urbana 73,5 M

- Plan de Mantenimiento y reconstrucción de calzadas en rutas provinciales 30

- Conversión a tecnología led del parque semafórico y de alumbrado público de Av. Yrigoyen 11,5 M



-INFRAESTRUCTURA GENERAL (32,5 M)

- Construcción del polo cívico 13,9 M

- Construcción cancha de hockey en Parque Eva Peron 9,8 M

- Construcción polideportivo viaducto puente la noria 3.9 M

- Puesta en valor completo habitacional campanario Lavallol 4.9 M





NUEVE DE JULIO



Obras a ejecutar financiadas por el Fondo de Infraestructura:



TOTAL DEL FONDO PARA NUEVE DE JULIO: 27.278.300



-VIALIDAD (10,1 M)

- Ensanchamiento del Acceso Alte. Brown 5,8 M

- Asfalto en frío y cordon cuneta del barrio “La Boca” 4,3 M



-AGUA Y CLOACAS (17,1 M)

- Colector II (obras de cloacas) 17,1 M

Rauch

Obras a ejecutar financiadas por el Fondo de Infraestructura:



TOTAL DEL FONDO PARA RAUCH: 21.088.900



-HOSPITALES (3,2M)

- Guardia - Hospital (3,2M)



-AGUA Y CLOACAS (3,4M)

- Red de agua potable Barrio PROCREAR II (0,5M)

- Construcción de pozo N°7 (2,4 M)

- Red de Cloaca Barrio PROCREAR II (0,5M)



- INFRAESTRUCTURA GENERAL (1,2M)

- Gas barrio COOPTEBA (0,8M)

- Gas barrio Procrear II (0,4M)



- VIVIENDA (5,4M)

- Construcción 25 viviendas (5,4M)



- VIALIDAD (7,8M)

- asfalto en 5 barrios de la ciudad (6M)

- Hormigón - Calle Rodríguez (1,8M)





SAN ISIDRO



Obras a ejecutar financiadas por el Fondo de Infraestructura:



TOTAL DEL FONDO PARA SAN ISIDRO: 147.844.200



-HOSPITALES (51M)

- Hospital Materno Infantil - Ampliación, Remodelación y Puesta en Valor (51M)



-VIALIDAD (96,8M)

- Paso Bajo nivel - La Calandria 26,8M

- Paso Bajo nivel España 45 M

- Ensanche y Repavimentación – Calle Uruguay 25M





SAN MIGUEL



Obras a ejecutar financiadas por el Fondo de Infraestructura:



TOTAL DEL FONDO PARA SAN MIGUEL: 110.282.900



-HIDRÁULICA (27 M)

- Obras Hidráulicas de calles Pampa y Maestro Ferreyra 13 M

- Final Obra Hidráulica Barrio Mitre 4 M

- Obras Hidráulicas calle Irigoin y ramales M. Ferreyra 10 M



-VIALIDAD (83,2 M)

- Pavimentos de Hormigón de 18 cm 58 M

- Fresado y recapado arterias principales 20 M

- Carpetas asfálticas 5,2 M







SAN PEDRO



Obras a ejecutar financiadas por el Fondo de Infraestructura:



TOTAL DEL FONDO PARA SAN PEDRO: 47.242.300



-AGUA Y CLOACAS (29,9M)

- Red de abastecimiento de Agua (29,9M)



- VIALIDAD (6,8M)

- mejoramiento Av. Costanera y Barranca (6,8M)



- HIDRÁULICA (10,9M)

- Desagües Pluviales Zona Sudeste (10,9M)

