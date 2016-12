Si bien la instrucción de la causa marcha lenta y ha pasado por varias Fiscalías, el Tribunal de Casación Penal se expidió con respecto a la presentación que había hecho la defensa del ex Intendente Mario Barbieri, el arquitecto Flavio Peiró y la ingeniera María Alejandra Giribaldi (responsable de la firma constructora) y avaló la decisión tomada por la Cámara de Apelaciones que ya había rechazado el pedido de prescripción de la causa.

Con la firma de los letrados Carlos Angel Natiello y Mario Eduardo Kohan se avaló lo dictado en Junio de 2015 por la Cámara de Apelaciones y habilita a la fiscalía interviniente para que la causa continúe su curso.

El caso está en manos, ahora, de la Fiscal Viviana Ramos, y a los ex funcionarios municipales y responsables de la obra se los imputa por Administración Fraudulenta, Estafa y Malversación de Fondos en la construcción del barrio San Francisco de Asis.

En su exposición los integrantes del Tribunal expresan: “Resulta prematuro el dictado del sobreseimiento sin indicar cuales son las piezas, que a su criterio es arbitrario y violatorio del derecho de defensa”.

“Por otro lado, critica una eventual autoría y participación en el hecho que se investiga, de quien fuera Intendente de San Pedro, Mario Barbieri, manifestando que el nombrado no intervino en las obras como ejecutor de las mismas, no adquirió ni eligió materiales, no realizó gestiones, estando absolutamente ausente del desarrollo de las obras. Lo que demuestra la absoluta falta de dominio de la situación por parte de Barbieri, quien carecía de toda posibilidad de avanzar o desistir en cada uno de los hechos que puedan denunciarse como ilícito”, dicen.