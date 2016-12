Se realizó la marcha en recuerdo de Ariel Gomila

El asesinato del productor viverista en el paraje Espinillo sigue sin ser esclarecido y familiares, amigos y vecinos, encabezaron una marcha pidiendo justicia. La misma, de la que participó una buena cantidad de vecinos pero quizás menos de lo que se esperaba, se inició en la intersección de las calles Tres de Febrero y Mitre, y culminó en la Iglesia Ntra. Sra. del Socorro donde los participantes de la marcha participaron de una misa.

Entre los concurrentes se encontraba la madre de la docente y ex consejera escolar Silvina Sampol, pareja del prófugo Ulises Fernández, quien a su vez es familiar directo de Ariel Gomila.

El homicidio del productor se produjo el sábado 6 de febrero de este año en su campo del paraje Espinillo. Fue asesinato a tiros cuando llegaba a su campo y fue abordado por los delincuentes.

“Es un día muy especial para todos”, dijo Juan Gomila, nieto de la víctima una vez que la marcha arribó a la iglesia.

“El fundamento principal de esta marcha es pedir el esclarecimiento, pedir justicia, y que de ninguna manera esta causa tenga oscuridad y que nadie haga de esta causa una causa oscura, son al contrario, que todos faciliten desde el estado municipal, desde la fiscalía, desde las dependencias judiciales de la provincia que pongan las herramientas al servicio de esta causa para que podamos dar con el prófugo Ulises Fernández y desmembrar no solo la causa de mi abuelo sino también todos aquellos flagelos que a partir de la actuación de estos delincuentes puedan estar afectando a nuestra ciudad.”. “Y lo sabemos que es así, que no se trató de un simple asalto sino que son bandas que tienen alta estructura, por eso esto es un pedido de justicia para todos, para vivir en paz, en una ciudad sana, sin complicidades y sin corrupción”.

Con respecto a la ausencia de algún funcionario Gomila señaló: “No estaba previsto que participara algún funcionario, pasamos por la municipalidad porque es un punto central de la ciudad que es la que puede cambiar los destinos de nosotros”.

Sí me parece que no fue adecuado que no lo hayan hecho, si yo estaría en una función pública sí lo hubiera hecho, al menos estar parado en la puerta porque sería el gesto mínimo, no lo pedimos ni lo esperábamos, pero me parece que es lo correcto”.