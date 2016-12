Otro partido suspendido por agresión al árbitro

Lamentable, otra vez la violencia le ganó al fútbol, esta vez en primera división, cotejo jugado entre Independencia-Banfield por la sexta fecha de la Zona B del torneo Apertura. Ganaba "Encia" uno a cero con gol de M. Esquivel a los 11m. Los lamentables hechos ocurrieron a los 37 minutos de la etapa inicial cuando una mano trajo discusión si había sido afuera o dentro del área.

A instancias del asistente marcó Nicolás Salinas que fue afuera del área, tras el tiro libre que rebotó en la barrera hubo una falta de Velázquez que el árbitro entendió que fue con alevosía y marcó la roja. Tras esa expulsión fueron varios tras la protesta y allí se vió que Salinas perdió la vertical, sin dudas recibiendo una agresión, lo que luego se confirmó con la suspensión del partido, mostrando Salinas un golpe en su rostro. Por suerte fue solo el susto sin traer mayores consecuencias en su persona. Habría varios jugadores informados, aunque no pudimos confirmar sus nombres.



El técnico de Banfield Alberto Aguilar tras consulta de El Clásico dijo: "Esto no lo merecemos los que queremos hacer las cosas bien, veníamos haciendo un buen papel en el torneo, acá no había pasado nada, solo estábamos abajo uno a cero, el árbitro estaba jugando bien, se puede equivocar como cualquiera, pero no daba para hacer lo que hicieron algunos de mis jugadores, estoy muy mal.."

El Clásico