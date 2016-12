Fútbol: Se jugó la sexta fecha del Torneo “Mario Alvez”

Culminó la sexta fecha del torneo Apertura con triunfos de Agricultores, Paraná, La Esperanza, Mitre y Las Palmeras, mientras que habrá que esperar la resolución del Tribunal de Penas por el suspendido partido entre Independencia (1) - Banfield (0). Paraná, La Esperanza y Mitre aseguraron la clasificación para octavos de final o cuartos para los que culminen en primer y segundo lugar en la zona "A" y están adentro Banfield y Atlético Baradero en la zona "B". Hubo penales desviados de Oilher (La Esperanza) y Cárdenas (Alsina).



El detalle de la fecha es el siguiente:

Sexta fecha, torneo Apertura "Mario Alves"

Zona A

Costa Azul 0- Agricultores Club 5

Cancha: Rivadavia

Árbitro: Agustín Gómez

Goles: Figueroa (A), Garcilazo (A), Romero (A).





Paraná FC 4- San Roque FC 1

Cancha: Jorge Delfor Suárez

Árbitro: Juan Casco

Goles: Jonathan Cerruti (P), Damian Cerruti (P), Boaglio (P) Y Burini (P), L. Neyra (SR) de tiro penal.







La Esperanza 2- Rivadavia 1

Cancha: Polideportivo Pablo Noat

Árbitro: Joaquín Gil

Goles: Altolaguirre (LE), Saucedo (LE), Ducasse (R).





Mitre 3- Dep. Alsina 1

Cancha: Estadio Municipal, local Mitre

Árbitro: Marcos Santos

Goles: F. Naso (M), Espíndola (M), Fleitas (M), Cárdenas (Al).





Zona B

Independencia FC 1- Banfield 0

(Suspendido a los 37m del primer tiempo, ver nota)

Cancha: Independencia FC

Árbitro: Nicolás Salinas

Goles: Esquivel (I)





Fundición FC 2- Las Palmeras 6

Cancha: Sportivo Baradero, local Fundición FC

Árbitro: Javier Sierra

Goles: J. Navarro (F) x2, E. Caballero (LP) x2, R. Manresa (LP), R. Monsalvo (LP) x2





Pendientes

G. San Martín vs Sportivo (11 de mayo)

Atlético vs América (10 de mayo)

Fundición FC vs G. S. Martín

Las Palmeras vs Atlético



Próxima fecha

(La séptima, esta zona se disputa 9 fechas)

Zona A

Deportivo Alsina vs La Esperanza

Rivadavia vs Paraná FC

San Roque FC vs Costa Azul

Agricultores Club vs Def. Unidos

Libre: Mitre

Zona B (última fecha de la ronda clasificatoria)

Es probable que esta fecha no se lleve a cabo, dando lugar a jugar los cotejos pendientes, aunque aún Atlético y Gral. San Martín disputan la Copa de Clubes. Se definirá en la sesión del lunes.

Las Palmeras vs Independencia FC

América vs Banfield

Atlético vs G. S. Martín

Sportivo vs Fundición FC





Lo que resta de la Zona A

8va fecha

Libre: Agricultores

Def. Unidos vs San Roque

Costa Azul vs Rivadavia

Paraná vs Alsina

La Esperanza vs Mitre

9na fecha

Libre: La Esperanza

Mitre vs Paraná

Alsina vs Costa Azul

Rivadavia vs Def. Unidos

San Roque vs Agricultores





Primera división:

Zona A: La Esperanza 13, Paraná 13, Mitre 10, CADU 7, San Roque 7, Alsina 7, Agricultores 6, Rivadavia 5, Costa Azul 0.

Zona B: Banfield 11*, Atlético 10, Independencia 7*, Las Palmeras 7, San Martín 6, América 6, Fundición 4, Sportivo 2.

* Partido suspendido a los 37m del primer tiempo, ganaba Independencia 1-0. A resolución del H. Tribunal de Penas.