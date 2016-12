Cerca de las siete de la mañana, antes de que se iniciara la jornada de estudios, el Intendente Cecilio Salazar se hizo presente en el edificio de Salta y Arnaldo para visitar y acompañar a los jóvenes que participan de la carrera de Policía Local.

“Me llenan de orgullo los chicos”, dijo Salazar en el aire de FM Génesis. “Es una inmensa satisfacción ver cómo están respondiendo. Cada vez estoy más satisfecho de la decisión que tome, de formar la Policía Local”.

“La verdad que todo lo que se dijo no tiene sustento, los que estaban aptos están aptos y los que no estaban no están, pero es muy duro el curso, no es sencillo”, señaló. “Lo que yo veo es que es una carrera muy exigente”.

Con respecto a la visita que efectuó a los aspirantes a ingresar a las filas de la Policía Local dijo: “Fui a charlar porque había cierta intranquilidad por todo lo que se viene diciendo. Acá se hizo todo con claridad, les dije que trabajaran con tranquilidad, los únicos que se pueden impugnar son ellos mismos si no hacen las cosas como corresponde”.

“Escucho a algunos concejales y no lo puedo entender las cosas que dicen. Hay muchas cuestiones que son privadas de uno y no se las puede dar a conocer así porque sí”, afirmó el Intendente sobre los dichos de algunos concejales.

Sobre el lugar a ocupar por la Policía Local una vez que concluya la instrucción aseguró: “Todavía no tenemos definido donde estará la sede de la policía pero sí decidimos que también sean destinados a las localidades”.