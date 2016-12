Salazar sigue sumando deportistas a su equipo

La publicación en el boletín oficial confirma el nombramiento del analista de sistemas Hernán Contreras como nuevo Subdirector de Rentas. Lo particular del caso, en la elección adoptada por el jefe comunal, es la presencia de personas relacionadas con el deporte de la ciudad.

Por ejemplo, el propio Hernán Contreras, ex jugador de Voley y campeón de Beach Voley, acompañará al ex marcador de punta, Hernán Abatángelo, quien fue nombrado Director de Rentas.

Por su parte, el Intendente ya había elegido para su lista de concejales a Iván Paz (Atletismo), Horacio Neyra (DT de San Roque) y a Juan Garavaglia (Fútbol).

Nombró al ex arquero de Paraná, Silvio Jaime, como Administrador del Hospital y al ex árbitro de Fútbol y ex Comodoro del Club Náutico, Carlos Médici, como jefe de personal en el mismo nosocomio. Director de Deportes, Fernando Juan Bennazar (Natación) y Ramón Salazar como titular de la Asesoría Letrada, campeón de Ajedrez y Tenis de Mesa.

A esta lista se pueden agregar al ciclista y masajista Raúl “Buya” Peralta y Leandro Gauna, ex goleador y actual DT de Sportivo América, quienes se desempeñan en la privada del Intendente Municipal.