La anunciada reforma judicial del ministro Carlos Mahiques ya dio inicio. Está semana comienza la mesa de trabajo en la que se tratará el anteproyecto de modificaciones de los códigos procesales civil y comercial, laboral y de familia.



El objetivo central de los cambios que coordina el subsecretario de Justicia, Adrián Grassi, es darle mayor celeridad a todo el proceso en los mencionados fueros. El penal, por ahora, no tendría prioridad inmediata.



Las reuniones, que tendrán un período de cuatro meses, se realizarán de forma quincenal. En los planes de la Gobernadora, María Eugenia Vidal, está presentar un proyecto en la Legislatura a principio de octubre.Es que las modificaciones que se comenzarán a trabajar son consecuencia de la implementación del nuevo código nacional, que empezó

a regir el año pasado.



La Provincia, por consiguiente, necesitaba encarar los cambios necesarios para su aplicación. Algunos fueros tendrán más que otros; las estructuras, también, en algunos casos, serán modificadas. Así sucederá, por ejemplo, con los juzgados de Paz. Varios serán reconvertidos, ante la inexistencia de otros tipos de instituciones cercanas, en Civiles y Comerciales.



El anteproyecto fue redactado por el Colegio de Abogados de La Plata, y lleva la firma de Francisco Hankovits, Juan Manuel Hitters -hijo de Juan Carlos, uno de los integrantes de la Suprema Corte-, Pablo Grillo Clocchini, Mariela Panigadi y

Andrés Soto.



Dentro de las medidas que buscan mayor celeridad se encuentran la filmación de todas las audiencias, lo que elimina a las antiguas actas. Hoy, Justicia Ya! cuenta con 25 cámaras, y se aguarda que ingresen 20 más.



También se plantean plazos para el proceso de adopción, que antes no existían. Según se indica en el ante- proyecto, por ejemplo, cuando haya que volver atrás con los adoptantes se seleccionarán nuevos postulantes en apenas diez días. Las guardas, en tanto, serán de 180 días. El máximo total desde iniciado el proceso, si todo sale bien, no superará los siete meses, situación que resultaría sumamente beneficiosa para los miles de chicos que esperan por una familia y para las miles de familias que esperan por un hijo.



Por otra parte, los conflictos vecinales o las mediaciones con un monto menor que los $ 20.000 serán otro de los elementos a modificar en busca de la mencionada velocidad, que ahora tendrá como actor principal al juez que intervenga, ya que tendrá que estar presente en todas las audiencias de los diversos procesos.

Además, en sintonía con las reformas y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 2015, el divorcio unilateral se lleva sus líneas y también luce veloz y concreto.



“El juez verificará los requisitos de admisibilidad de la petición, y si no existe acuerdo total fijará audiencia en un plazo de diez días. Si existe acuerdo total, el juez dictará sentencia de divorcio. No corresponde pase al fiscal”, se puede leer sobre la pretendida reforma.

