Dr. Hugo Lima: “Es algo que resulta muy poco creíble”

La denuncia radicada por una madre contra su suegra, por un supuesto caso de abuso sexual simple, está en plena investigación y una vez que se realice la entrevista en Cámara Gesell se podrá saber algo más sobre lo que sucedió.

El doctor Hugo Lima es el abogado defensor de la mujer acusada y fue contundente a la hora de asegurar que no cree que el caso prospere. “Estoy convencido de que la finalidad es la de sacar a la nieta del contexto familiar y que la menor no vaya con la abuela”, dijo en el aire de FM Génesis.

“Nos hicimos cargo del caso por una denuncia por abuso sexual y que vincula a familiares directos. La nuera denuncia a la suegra que abusaba de su hija, de la nieta”.

“Es algo que resulta muy poco creíble, que tiene un fundamento que es el de tratar de que no vean más a la nieta porque los padres están separados y se basan en un informe psicológico pagado por ellos”, aseguró el abogado.

“Yo realmente no le creo a la denunciante, cuando la abuela me vino a ver le dije que acá no había ningún motivo, es una persona grande. Es una familia bien, de profesionales y no hay antecedentes de este tipo como para presumir algo así. Además es una señora mayor como para estar pensando morbosamente en una cuestión sexual”.

“Ya nos presentamos con la Dra. Berdulla, ella se ocupará de la parte familiar y yo de la penal, por supuesto que es un delito donde me resulta ilógico poder pensar que una abuela de familia bien pueda llegar a hacer una cosa como esta, no hay antecedentes de casos como estos”.