Monseñor Héctor Cardelli confirmó a FM Génesis la presentación de un hombre oriundo de Baradero y no de San Pedro, quien aseguró haber comulgado una ostia que tenía sangre. Sucedió durante una celebración desarrollada en la parroquia de la localidad de La Emilia, partido de San Nicolás, y que está en pleno estudio para determinar si es sangre humana.

“Yo no puedo hablar de milagros ni nada, esto está en manos de peritos y científicos para determinar de qué se trata, todavía no tenemos resultados. Yo no puedo confundir a la gente”, señaló Monseñor Cardelli en el aire de FM Génesis. “No negamos ni afirmamos nada todavía”.

“Se trata de una hostia que ha tenido una emanación de color rojizo. Esto ha sido hace un año, la conservó muy bien, la guardó, porque es una persona muy creyente”, dijo el cura.

“Es un peregrino que viene a San Nicolás, a la Emilia, pero es oriundo de Baradero, no de San Pedro como trascendió. Él lo mantuvo muy reservado, a lo mejor por un pudor natural de la personas que yo lo respeto, y por eso pasó un tiempo. Es algo que se mantuvo muy en privado hasta que él mismo lo comentó”.

“La ostia está al resguardado en la capilla de San Benito en San Nicolás, bajo la tutela de la iglesia. Él me lo mostró porque lo traía en el bolsillo de su saco, yo primero me quedé sorprendido, y después lo escuché”.

“Según el relato del hombre, cuando recibió la comunión sintió un gusto a sangre, se la retiró de la boca y vio que la ostia tenía un color a sangre. Hace dos meses que comenzaron a analizar lo aparecido”, confirmó Monseñor Héctor Cardelli.