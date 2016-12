Para muchos pasó inadvertido, para otros no, lo cierto es que el ex campeón mundial de boxeo Sergio “Maravilla” Martínez fue visto paseando por la ciudad y quienes lo reconocieron no perdieron ni un segundo en sacase una foto y poder saludarlo.

El propio Martínez le confió a San Pedro Informa, que estaba de paseo por San Pedro, se tomó un café en la estación de servicios de Tres de Febrero y Sarmiento, y luego siguió sacándose fotos amablemente con cada uno que se la solicitaba. Según se pudo saber el pugilista estuvo hospedado en un complejo de cabañas cercano al ingreso a la ciudad y luego volvería a Capital Federal para continuar con su actividad diaria.

“Maravilla” Martínez, fue uno de las últimas figuras que dio el boxeo argentino en los últimos años, siendo quizás el 15 de septiembre de 2012, en Las Vegas, el día en que se alza con el título mundial de peso mediano del CMB, ante Julio César Chávez Jr., el momento en que provocó en la Argentina el fervor popular de los medios y la gente en general.