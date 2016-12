"Dirigido a la Opinión Publica Los empleados de Clínica San Martín querernos dejar aclarado que nos mantenemos fuera de todo tipo de negociaciones que se estén realizando entre los Accionistas de la Clínica San Martín y el Municipio, debido a todos los rumores que circularon estos días previos con respecto a esta negociación. Los empleados de la Clínica queremos trabajar, que funcione esta entidad de Salud, queremos que se atiendan a todos los pacientes de Pami y demás Obras Sociales. Pero querernos trabajar con una Clínica puertas abiertas a la comunidad, con Consultorios Externos, Guardia, Cirugía, Quirófano, Sala de Parto, Rayos, Ecografía, Laboratorio, Mamografía. No como plantea el Secretario de Salud Dr. Edgar Britos y Dr. Mario Sánchez Negrete. Pero por sobre todo lo que queremos es poder sostener las fuentes de trabajo de las 54 familias a largo plazo y no solo algo transitorio (3 meses) dónde no queda clara la continuidad laboral como así tampoco lo que se nos abonara. Es prioridad de nosotros, los empleados. Que quede definitivamente claro, que estamos de acuerdo que existe un problema Sanitario (el que ya existía anteriormente) y que ames no preocupaba como ahora, el que está pasando la población y nosotros somos parte de la misma. No es que los empleados no entendemos, si entendemos, lo que no queremos es que se confunda a la población desinformando, queriendo Crear un sensación de malestar hacia la comunidad.

Nos oponemos a la precarización laboral de la que vamos a ser objetos, porque no se nos va a abonar lo que corresponde. Lo que corresponde es: Sueldo anual complementario (Aguinaldo); Caja compensadora; Aumento futuro por Convenio de Sanidad; Aportes patronales; Sala maternal; Feriados; Extras; Seguro de fidelidad, etc. Es lo que corresponde a nuestro Convenio".

"LOS EMPLEADOS DE CLÍNICA SAN MARTÍN COMPRENDEMOS LA SITUACIÓN Y SOLO QUEREMOS TRABAJAR