La designación del Dr. Sergio Rosa como jefe del Anses en nuestra ciudad generó una catarata de críticas. El actual concejal del frente Cambiemos, transita sus últimos dos años como funcionario, fue el candidato de María Eugenia Vidal hasta que debió ir a las internas donde terminó siendo derrotado categóricamente por el actual Intendente Salazar.

Así y todo, lejos de “irse a su casa”, desde la provincia se insistió en “ubicarlo”, sea como sea en alguna función específica, y luego de que fracasara su desembarco en el Puerto y en la Aduana, recayó en el Anses.

Después de la sesión del HCD el jueves pasado y de que varios ediles se acordaran de la anterior gestión, a través de las redes sociales, el ex Intendente Fabio Giovanettoni recordó algunos de los actos pregonados por Rosa y que ahora parecieron no tener sentido.

“Enterado del nombramiento del Doctor Sergio Rosa en el ANSES y sus primeras declaraciones donde manifestó que el Señor Intendente le pidió desdoblar " esfuerzos" en su nueva función y la de Concejal municipal, me permito hacer algunas consideraciones.

1) Si hay algo que en estos últimos años NO HA HECHO el Concejal Rosa es "esforzarse" para cumplir con su rol de Concejal. Basta con verificar el libro de asistencias a las distintas comisiones de al menos los últimos 2 años y podrá verse las notorias y continuadas ausencias del mismo, incluso en algunas siendo Presidente. Así que por el tema de seguir " esforzándose" no tendrá problemas solo bastara que siga como hasta ahora, es decir ausentándose del día a día del HCD.

2) Si por una acción milagrosa, el Concejal quisiera cumplir como debe ser en el HCD, es decir participando de las reuniones de Comisiones de las que forma parte, ¿Cómo lo haría si la carga horaria de su nueva función se superpone con los habituales horarios de las reuniones de Comisiones? Cuanta hipocresiaaa.

3) Por último, el Concejal Rosa, ¿Es el mismo que SIEMPRE hablo de la llegada a cargos públicos POR CONCURSO y no por AFINIDAD POLÍTICA? ¿QUE PASO?, no quiero pensar que cambio de idea por conveniencia. Recuerdo cuando junto con su compañero de banca, el Doctor Mario Sánchez Negrete, hablaban siempre de esta cuestión. CLARO que esta no es la primera vez que cambian "bruscamente" de opinión. No fue el Doctor Rosa el que lideró el voto negativo en su momento a la designación como Juez de Faltas del Doctor José Macchia, argumentando FALTA DE CONCURSO y la INEXISTENCIA de una terna, y hace poco VOTÓ al actual Juez de Faltas sin que existiera concurso. Incoherente por donde se lo mire. Memoria Doctor, Memoria, uno debe llevar a la práctica lo que pregona y no ajustar sus dichos de acuerdo a conveniencias.OJO ES UNA CRITICA AL FUNCIONARIO NO PERSONAL EHHHH!!!!!”