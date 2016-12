Todo dio inicio por una publicación de Red Solidaria a nivel nacional, donde daban cuenta de la desaparición de una menor de 13 años domiciliada en nuestra ciudad.

Más tarde se logró advertir que no había denuncias ni nada que se refiriera al caso y que aun no se consiguió establecer cuál fue la finalidad de la publicación. La propia joven damnificada utilizó las redes sociales para desmentir todo lo que estaba diciendo desconociendo quienes fueron los responsables de la publicación.

"No entiendo con que necesidad hacen este tipo de cosas,hacer pasar a alguien por desaparecido sabiendo que desaparecen y mueren personas cada minuto, movilizar a la gente y preocupar a tantos. ¿Con qué fin?. En ningun momento me ausenté de mi casa,todo lo que se dijo fue mentira. Pido que compartan esto para que no haya gente que siga creyendo lo mismo", publicó la menor en su cuenta de facebook.