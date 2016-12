Dentro del desafortunado hecho sufrido por la familia la buena noticia llegó sobre la tarde, cuando una persona se comunicó con la damnificada y avisó que había encontrado una perrita similar a la que los ladrones se habían llevado tras el robo.

“Lo único que pudimos recuperar fue la perrita”, contó Carolina en FM Génesis. “Una mujer me llamó y me dijo que la había encontrado por la calle 25 de Mayo. Según pude saber la habían abandonado por Rapsodia y caminó hasta ahí. Así que me la devolvieron”, contó. “Muy agradecida a esa chica, de lo otro no sabemos nada”.

La familia Gobato, sufrió el robo de distintas pertenencias durante la madrugada del martes cuando desconocidos ingresaron mientras los propietarios dormían. Los ladrones se llevaron una pesada caja fuerte que contenía dinero, cheques y pertenencias de la familia, allí fue donde se llevaron también la perrita “Eli”.