Gendarmería incautó ropa que iba hacia el barrio de Once

Durante la tarde del sábado personal de Gendarmería que efectuaba tareas de rutina sobre el kilómetro 152 de la Ruta Nacional Nº 9 a la altura de San Pedro, interceptó un micro que provenía del norte del país y llevaba como destino el barrio de Once.

Al momento de requisar lo que en el rodado se transportaba se advirtió la presencia de distintas ropas que habían sido adquiridas en el norte de nuestro país o en Bolivia, e iba a ser comercializada en los tradicionales puestos ambulantes del popular barrio capitalino.

Si bien la cantidad de indumentaria no era mucha, estimándose que en valor no superaba los diez mil pesos, al no contar con la documentación necesaria que acredite la compra de la mercadería automáticamente se la consideró de contrabando y fue secuestrada en su totalidad.