Niño fracturado al ser pateado por un caballo

Un hecho que podría haber sido mucho más grave aun sucedió el domingo en Río Tala, mientras se llevaban a cabo distintas actividades de destreza y recreación para celebrar la fecha patria en el predio Poncho Pampa.

Según se informó, el niño y otros amiguitos se encontraban en el mismo predio cuando se acercaron a uno de los caballos y les arrojaron algunas piedras. La travesura se transformó en desesperación cuando el animal arrojó una patada y dio de lleno en el cuerpo del pequeño que rápidamente fue asistido y trasladado al Hospital de nuestra ciudad en donde se le diagnosticó fractura de clavícula.

“Me gustaría hacer un comentario... así quedo mi hijo hoy por haber ido a pasar un rato a la fiesta de Río Tala... sé que los chicos son traviesos pero no puede ser que en una fiesta anden los caballos entre medio de la gente… a mi hijo lo pateó un caballo y tiene fractura de clavícula... no puede ser que no haya habido una ambulancia o un puesto de la Cruz Roja… y es una lástima que no haya venido nadie de la organización a por lo menos preguntar cómo estaba mi hijo... ojala que los organizadores se den cuenta que las cosas hay que hacerlas con seriedad y pensando en la seguridad de la gente... y quiero darles las gracias al señor ex delegado... Diego Macenet por ser el único que se puso a mi disposición por lo que necesite... la verdad una verdadera vergüenza la organización...”, explicó el padre del niño a través de su cuenta de facebook.