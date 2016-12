Romero: “Esto tiene matices de negligencia familiar”

La situación denunciada por el padre de un niño de 5 años que fue pateado y fracturado por un caballo durante una carrera de sortija que se desarrollaba en el predio Poncho Pampa en Río Tala, generó la reacción de los organizadores, quienes brindaron una versión totalmente opuesta a la narrada por el progenitor del niño a través de las redes sociales.

“Los padres del niño no estaban en el lugar”, aseguró Natalia Romero, titular de la emisora de la localidad y organizadora, en el aire de FM Génesis. “El padre estaban mirando el partido en Las Palmeras”.

“Dijeron que no estaba la ambulancia pero se supone que la ambulancia debe estar en el centro de salud, porque si aparece una urgencia y la ambulancia está en la fiesta o en el partido de fútbol van a poner el grito en el cielo. Si se la necesita va al lugar”.

“Según supimos el nene de 5 años estaba con la abuela, y estuvimos media hora al lado del escenario pidiendo que se acercara algún familiar, mientras un señor lo estaba consolando. Cuando nos enteramos que lo había pateado el cabello nos preocupamos. Hasta que apareció una tía y se lo llevó”, contó Romero.

“Los padres salen haciendo declaraciones en las redes sociales pero resulta que no estaban en el lugar. Imposible saber quién era el chico porque fueron y se lo llevaron rápido, una tía fue y lo sacó, no nos dejó sacar ni un solo dato”.

“No pueden decir que no nos pusimos a disposición de ellos cuando yo tengo pruebas de que no fue así. No fuimos al hospital pero estuvimos en contacto”.

“Esto tiene más matices de negligencia familiar que otra cosa, porque un chico de 5 años, al costado de la vía y tirándole piedras a un caballo y sin la contención de un mayor me parece que sobrepasa lo que puede ser una organización, un chico de 5 años no puede estar solo. Hay testigos de todo eso”, confió Natalia Romero.