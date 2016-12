Tuvieron que pasar ocho años para que se disipe una situación que tranquilamente podría haber sido resuelta mucho antes. El Concejo Deliberante, correctamente amparado en las ordenanzas que lo avalan, archivó un pedido de excepción que hace ocho años atrás los dueños del salón de eventos Rhapsodia habían solicitado para poder trabajar como salón de fiestas en un sector de la ciudad donde la ordenanza San Pedro 2000 no lo permitía.

De palabra, por lo bajo, o como quiera que se lo llame, se avaló en aquel momento que el proyecto siguiera para adelante sin siquiera tener en cuenta que no todo estaba bien. Pero, lo particular del caso, es que ahora no se aprobó la excepción para que uno de los pocos salones de fiestas que existen en la ciudad y que fue construido con ese propósito, ahora no pueda funcionar como corresponda.

Lo loco o disparatado, y que en realidad marca a las claras que algo no está funcionando bien en San Pedro, es que a pocos metros del lugar y en los alrededores de allí, funcionan otros tantos lugares que también desarrollan actividades similares a la de Rhapsodia, o como otros tantos comercios del centro que estaban acostumbrados a habilitar bajo una figura y después desarrollaban otra actividad.