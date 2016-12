Desde la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Rafael Obligado se refirieron a la crisis que atraviesan las entidades al no recibir desde enero de este año un reintegro mensual de Dirección de Bibliotecas y Promoción de la Lectura. El importe que se reclama de $ 6.600 es destinado a soportar parcialmente y según la modalidad de contratación (en un 25/30 %) el costo de una bibliotecaria.

Los atrasos en los envíos han sido habituales en distintas épocas pero esta situación de 6 meses consecutivos es inédita y está perjudicando la actividad de las aproximadamente a 500 Bibliotecas Populares de la provincia reconocidas por esa Dirección.

ALERTAN POR CIERRE MASIVO DE INSTITUCIONES



LA PLATA, jun 28 (DIB).- Las bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires atraviesan una profunda crisis como consecuencia de un atraso de seis meses en los fondos que debe girar el Gobierno bonaerense en concepto de subsidios. Ante esta situación, advierten que muchos establecimientos debieron despedir personal y cerrar sus puertas.

Los bibliotecarios aseguraron que si bien han sufrido retrasos en el pago de los subsidios años atrás, esta crisis es “inédita” y alcanza a los 500 establecimientos que hay en la provincia, por lo que no descartan realizar algún tipo de medida de fuerza. “La situación que atravesamos es muy angustiante, son seis meses de atraso en los subsidios y en algunos casos las bibliotecas han optado por cerrar hasta tanto pueda regularizarse esta situación”, dijo a DIB el presidente de la Federación de Bibliotecas Populares bonaerense, Luis Zurueta, quien además se manifestó “sorprendido por el silencio de las autoridades”.

Zurueta explicó que el subsidio de la Provincia –de unos 7 mil pesos-, está destinado en su mayoría a abonar parte de los salarios de los bibliotecarios, por lo que ante la imposibilidad de cumplir con el pago, las instituciones comenzaron a recibir intimaciones por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

“Están en riesgo muchos puestos de trabajo”, lamentó, al tiempo que explicó que las bibliotecas populares “no tienen fines de lucro” y “cumplen un rol cultural y también social”, porque en muchas de ellas además de ofrecerse talleres y distintos servicios, se dicta apoyo escolar y funcionan comedores.

Asimismo, los bibliotecarios aseguraron que también se registran atrasos en los subsidios de la Comisión Nacional de protección de Bibliotecas Populares (Conabip), aunque no todos los establecimientos de la Provincia lo reciben.



PEDIDO DE LEGISLADORES

En ese sentido, legisladores de la oposición se pusieron al frente del reclamo y en la sesión del último jueves se aprobó un Proyecto de Declaración del diputado del Frente Renovador, Javier Mignaquy, en el que se pide el pago a las bibliotecas populares, al tiempo que se solicita la reglamentación de la ley 14.777, aprobada por unanimidad el 16 de octubre del año pasado.

La normativa, que fue impulsada en su momento por la diputada del Frente para la Victoria (FpV), Rocío Giaccone, busca reemplazar el antiguo decreto ley 9319-1979, firmado en años de la dictadura cívico-militar, y entre otras cuestiones, crea un nuevo Sistema Provincial de Bibliotecas para evitar retrasos en los pagos.

“El objetivo de la ley, que fue debatida en distintos foros con bibliotecas bonaerenses, es estructurar un fondo para que el sistema de administración financiera no tarde tanto en girar los subsidios”, explicó Giaccone en diálogo con DIB.

Asimismo, la legisladora dijo que los argumentos de la Provincia en torno al atraso están vinculados con los cambios en el organigrama que creó la nueva secretaría de Cultura, antes Instituto Cultural, y que implicó modificaciones en el sistema de facturación. No obstante, sostuvo que “esa situación no justifica seis meses de atraso”.



EN PRIMERA PERSONA

En diálogo con esta agencia, Iván Surge, presidente de la Asociación que nuclea las bibliotecas populares de Tandilia lamentó que muchas bibliotecas locales “van cerrando sus puertas y sólo abren para dictar algunos talleres”. Si bien en Tandil el Municipio local respalda económicamente a los 23 establecimientos que funcionan en la localidad, en pueblos y parajes, esta situación no se da en todas las comunas.

De la misma manera, el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay resolvió en las últimas horas adelantar el importe destinado al último cuatrimestre de 2016, aunque desde las 19 bibliotecas beneficiadas aseguraron que en medio de este panorama, ese aporte significa apenas un paliativo.

En ese sentido, Gustavo Rosas, de la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento de Tristán Suárez, en Ezeiza, señaló a DIB que a la falta de fondos hay que sumarle los fuertes aumentos de tarifas, por lo que algunas instituciones sufrieron el corte de servicios por falta de pago.

Asimismo, dijo que entre los reclamos al Gobierno provincial figura el desarrollo de “una verdadera política bibliotecaria que enlace las instituciones con la agenda cultural y artística de la Secretaría de Cultura y los municipios”.

Agencia DIB