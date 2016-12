“Cuando hay voluntad, hay mil maneras”. Con esta frase, Silvio Velo cerró la charla motivacional que se realizó en el Teatro Opera Allianz y que sirvió para presentar su primer libro, en el que se describe la historia del mejor futbolista ciego de todos los tiempos. Desde sus comienzos, en San Pedro, pasando por el Instituto Román Rosell de San Isidro, hasta el día de hoy, que lo tiene como capitán de los Murciélagos, la Selección Argentina de Fútbol para ciegos.

Fue Eduardo Sacheri el que puso primera y leyó ante el público el prólogo que él mismo le dedicó a Velo, en el que destaca “las proezas de un jugador ciego”. El escritor, con esa claridad que lo caracteriza describió que “Silvio cuenta el mundo que supo construir. Lo hace con humor, su humor. Para mí fue un placer y un honor”, reconoció el escritor.

Luego, apareció en escena el gran protagonista: Silvio Velo. “La idea del libro la venía pensando desde hace un tiempo y ahora la pude plasmar. Estoy muy contento porque ya es un hecho y cumplo un nuevo sueño“, dijo el “5” de la Selección. Después, le agradeció a sus padres “porque no me sobre protegieron”, a su mujer Claudia “porque me aguanta siempre”, y a sus cinco hijos y a los mellizos “que están por llegar”.

“El secreto es la disciplina, el esfuerzo y el sacrificio. Conocer los límites. Y reinventarse. Estoy en la Selección desde 1991 y tengo la pasión intacta“, aseguró. Reconoció que sueña con lograr la medalla dorada en los Juegos Paralímpicos de Río y “que me dan la de oro o no me retiro más”.

El entrenador Martín Damonte y los integrantes de los Murciélagos, Domingo Latela (presidente de la Federación de Deportes para Ciegos), dirigentes del COPAR y Wanda Holtz, Coordinadora Técnica Deportiva del ENARD, entre otros, se presentaron en Teatro Opera Allianza para acompañar a Silvio Velo.

El libro, que se realizó con el apoyo de Allianz y que fue escrito por Eduardo Podestá, se pondrá a la venta a partir del 10 de julio.

