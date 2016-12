Por un pedido de la defensa la declaración del ex Intendente Mario Barbieri, el arquitecto Flavio Peiró y la Ingeniera Giribaldi fue postergada ya que adujeron no haber tenido el tiempo necesario para consultar la documentación.

De todos modos a las 8 horas en punto se hizo presente el Dr. Benito Aldazabal, abogado patrocinante de los imputados y se refirió a la causa y la prórroga de la indagatoria.

“Para poder declarar tenemos que tener acceso a la causa, tiene siete cuerpos y no estaba acá en la fiscalía. Además hay veinte cajas de documentación secuestradas que hay que verlas, de esto hacen 10 años y si no hay acceso a la documentación no puede declarar”, aseguró el abogado en el aire de FM Génesis. “Hemos perdido noticias de lo que pasó hace 10 años”.

“Barbieri está ansioso de declarar, sabe bien que no cometió ningún ilícito, por eso necesita contar con toda la documentación”.

“En todos estos años no se tuvo contacto con la documentación porque la causa estuvo parada. Lo que se hizo fue una pericia en la Policía Federal que fue impugnada de la que nunca cayó una información de esa impugnación”, aseguró Aldazabal.

“Es una causa política. Barbieri hizo en promedio de una casa cada cinco días en su gestión como Intendente. Eso es un poco grande y poco feliz para su oposición política, había que quitarle méritos a lo que hizo”, expresó.

“Creo que esto tiene destino de archivo pero hay que cumplir con los pasos procesales que marca el código”.