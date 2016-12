El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, le entregó este lunes la bandera de la delegación olímpica al abanderado argentino en Río 2016, Luis Scola, en el CENARD, rodeado de la mayoría de los deportistas que estarán en las competencias.



"Todos vamos a estar palpitando, juntos con ustedes, siguiéndolos y esperamos que pongan toda la energía para poder competir y representarnos con toda la alegría", expresó Macri en el acto que se realizó en el CENARD.



La delegación argentina que competirá en Río 2016 será la mayor en número de la historia del olimpismo local, ya que habrá 208 deportistas.



"No pasa todos los días que el presidente del país venga y te dé la bandera de tu país que estará en los Juegos Olímpicos. Me suena surrealista decirlo en voz alta. Siento un orgullo muy grande poder estar acá y jugar otro juego olímpico y ese día no sé que pasará, será muy especial", explicó Scola a la prensa.



En el acto también estuvo presente la vicepresidente de la Nación, Gabriel Michetti, el Ministro de Educación, Esteban Bullrich, el Secretario de Deportes, Carlos Mac Allister, y el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Weithein.



Buenos Aires, NA.