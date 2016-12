Sobre el mediodía del martes fue oficializado en su cargo José Franchini como coordinador del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El acto de asunción se llevó a cabo en el Salón Dorado y contó con la presencia del Articulador Seccional Carlos Cuelho y la Directora de los Centros de Referencias de la Provincia, Agustina Ciarletta, quienes a su vez fueron recibidas por el Intendente Municipal Cecilio Salazar.

Previamente, sobre la calle, frente al palacio municipal, se presentó la Embajada de la Alegría, quien ofreció un show de música y globología.

En principio, Franchini, le agradeció al Intendente Salazar: “Él me dio la oportunidad de trabajar junto a su equipo allá por el 2013 y de ahí no paramos hasta que ganó para ser Intendente. Tuve el honor de integrar el ejecutivo y después este lugar al que me designó”, destacó el funcionario.

“Les voy a contar que venimos haciendo un trabajo serio y responsable. Hay que tener en cuenta la forma, la calidad y calidez con que debemos tratar a la gente”, resaltó.

“A mí me gusta ir a la calle y hablar con la gente, porque ellos son los que sufren, ellos son los que tienen problemas, y nosotros somos los que debemos arrimarles las herramientas que tenemos para obligarlos a vivir un poco mejor”, señaló Franchini.