Está claro que en materia de salud la ciudad no pasa por un buen momento, y se suma la situación de la Clínica San Martín que desde hace meses no presta ningún tipo de servicios. Ahora, desde la Dirección del Hospital Municipal “Emilio Ruffa”, enviaron una nota a los directivos de la Clínica Privada San Pedro, en donde expresan su disconformidad por la llegada de pacientes del PAMI que no cuentan con cobertura en el lugar mencionado aunque este a su vez sí percibe una cápita por el cobro a la obra social.

La nota enviada por las autoridades sanitarias dice:

“Nos dirigimos a Uds. con el motivo de informarle que a partir de la fecha se deberán respetar los convenios de afiliados a PAMI. Motiva esta nota debido a que agotada la buena predisposición de parte de las Autoridades de la salud pública con respecto a trabajar en forma mancomunada con la Clínica San Pedro y visto que la predisposición está demostrada solo del sector público nos vemos en la necesidad de cumplir estrictamente el convenio con el PAMI, esto significa que los pacientes afiliados al PAMI que capitan en Clínica San Pedro sean recibidos e internados si correspondiese en esa institución evitando derivar al Hospital San Pedro debido a la crisis sanitaria y la falta de complejidad y camas en el sector público.

Asimismo si el paciente de PAMI cápita en el Hospital San Pedro sea derivado a esta Institución para su resolución.

Se pone en conocimiento esta resolución habida cuenta que los pacientes con cápita en Clínica San Pedro son rechazados por esa Institución lo cual no corresponde”.