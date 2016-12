La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabezó este miércoles a las 9.45 una conferencia de prensa en la que anunció la implementación del boleto educativo gratuito en todo el territorio bonaerense.



Tal como había adelantado LaTecla.info, la medida comenzará a regir desde el 1° de agosto próximo, es decir, el primer día hábil luego de las vacaciones de invierno.



De esta manera, la Gobernadora cumplió con el orden institucional y con la decisión judicial que la obligó a oficializar la normativa tras haberla desechado, porque según ella "no era una prioridad de la gestión".



No obstante, al realizar el anuncio manifestó que la implementación del Boleto Educativo "es un paso más del camino que empezamos el 10 de diciembre", y se adjudicó la legislación sancionada en Julio de 2015. A su vez, agregó que "el acceso" al beneficio alcanzará "a todos los chicos para que no haya ningún obstáculo y nuestros hijos vayan a estudiar".



A pesar de ello, la medida solo alcanzará a estudiantes primarios y secundarios. Se espera que en 2017 se extienda a todas las Universidades y no solo a la UNLP como ahora, aseveró la Gobernadora.



La legislación contempla que desde el 1° de agosto los más chicos no abonarán el pasaje subiendo al colectivo, la medida también abarcará a chicos de escuela privada cuyos colegios reciben subsidios estatales. Por mes tendrán 50 viajes a su disposición entre lunes y viernes. Los más grandes, contarán con 45 viajes y tendrán incluidos los días sábados.



Además, el subsidio estará destinado a los pasajeros. Por eso, la Provincia cargará los fondos a los estudiantes a través de la tarjeta SUBE, asignando a cada uno la cantidad de dinero que corresponda. El plan contempla las líneas de transporte provinciales por lo que desde Gobernación, según informaron a La Tecla.info, esperan que cada Municipio adhiera a la ley para sumar el transporte local y así llegar a la totalidad de estudiantes de la Provincia.