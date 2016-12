Por la primera final del torneo Apertura "Mario Alves", se jugó en Pérez Millán y fue triunfo de Paraná Fútbol Club. Con sabor a hazaña en reducto difícil, allí superó a Gral. San Martín 1-0 con gol de Gustavo "Tito" Díaz cuando se jugaban 4m de descuento que había otorgado el árbitro y con dos jugadores menos por expulsión de José Sepich en la etapa inicial y Damián Cerruti en la etapa final. El cotejo fue de trámite parejo y salvo en los minutos finales donde trató de apretar al visitante contra su arco, el local nunca pudo hacer valer los jugadores de más que había en cancha, el estado del terreno no ayudaba, ya que alrededor de dos horas antes llovió copiosamente en esa localidad y dejó la cancha en muy malas condiciones.

Paraná fue un equipo inteligente, bien parado en el fondo, dejó arriba jugadores veloces y livianos para el estado del terreno, de esa manera casi ni se noto la diferencia. Ambos dejaron todo en la cancha, no regalaron una pelota, fueron a cada uno como en toda final, jugando al límite.

En las jugadas de expulsión el árbitro dio a entender con la sanción a Sepich que luego de cobrar una infracción el defensor intenta dar una patada de atrás a Ansaloni, y en la de Cerruti no la compartimos, estábamos al lado y en todo momento fueron los dos fuertes a la pelota, aunque Banegas entendió que hubo un golpe del volante a Santillán en el rostro, lo que no percibimos. Para la gente de Paraná no conformó la actuación de Banegas.

Párrafo aparte para los arqueros, los dos muy bien, fueron claves para mantener el cero con tapadas muy complicadas, y en el único gol, nada que hacer Mastroiani quien perdió en el mano a mano con Díaz (este definió bien tras pase milimétrico de Costa Acevedo) en la última bola del partido. Para nada está cerrada la final, en una semana será la revancha y la diferencia es exigua.

Síntesis

Gral. San Martín (0): T. Mastroianni, Agustín Fernández, J. Alfonso, E. Santillán, L. Argüello, Miguel Malinauskas, Joaquín Malinauskas, G. Casafú, J. Cabrera, José Gómez y H. Ansaloni.

Relevos: C. Pujol, William Gómez (69m por Alfonso), Sebastián Fernández (82m por Argüello), M. Quiroga y Axel Malinauskas (67m por Casafú). DT: Gerónimo Torre

Paraná (1): E. Salomón, B. Torrillo, E. Roldán, J. Sepich, M. Longueira, H. Schallibaum, B. Burini, E. Álvarez, I. Trelles, F. Boaglio y Damián Cerruti.

Relevos: P. Brambilla, A. Castro (38m por Burini), J. Costa Acevedo (86m por Boaglio), G. Díaz (73m por Trelles) y A. Sosa. DT: I. Garavaglia.

Gol: 90m G. Díaz (PFC).

Incidencias: Fueron expulsados a los 21m J. Sepich (PFC) y 67m D. Cerruti (PFC)

Arbitro: Santiago Banegas

Asistentes: Joaquín Gil y Agustín Gómez.

Cancha: Club Gral. San Martín

EL CLASICO