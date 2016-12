Este martes inició el juicio por el asesinato de Tiara Lozado, brutalmente golpeada en mayo de 2014. De la primera jornada participaron 16 de los más de 40 testigos puestos a disposición.

“La jornada fue muy dura, fue revivir un poco todo lo que sucedió aquella noche”, dijo en el aire de FM Génesis Lorena Corvalán tía de la niña y aseguró que el peor momento fue cuando dieron lectura al informe de los profesionales médicos donde describieron cómo la golpearon hasta asesinarla.

“Mientras leían a ella (por la madre de la niña) no se le movía un pelo”, se quejó al tiempo que la responsabilizó por la muerte de Tiara. “Ella también tuvo algo de culpa, no es por incriminarla. Nosotros veíamos que no cuidaba de su hija”, dijo y completó: “La madre y Casas son dos monstros”.

Sobre la declaración de Casas remarcó que lo dicho “no coincidía” con lo expuesto al otro día del fallecimiento de Tiara. “Primero contó que la bañó, le dio de comer y a raíz de eso se ahoga”, dijo y señaló que durante el juicio Casas relató que “salió de trabajar, fue a fumar marihuana al boulevard, se puso a jugar a los jueguitos y a las 22.00 se dio cuenta que la niña no respiraba”.

Por último rogó a la Justicia que le dé “todos los años que puedan darle” y aseguró: “nosotros nos vamos a encargar de que no salga nunca más”. Este miércoles se conocerán los alegatos.