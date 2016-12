Se ponen en marcha los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y San Pedro dirá presente con tres representantes. Julio Alsgaray en Yachting, Brenda Rojas y Gonzalo Carreras en Canotaje. El yachtman sampedrino se presentará desde el 8 de agosto en la clase Laser Standar; Rojas y Carreras comenzará a competir desde el 19 de agosto.

Los Juegos de Río, los primeros en realizarse en tierra sudamericana, se extenderán hasta el domingo 21 de agosto, lapso en el que más de 10.500 atletas de 206 naciones competirán en 28 deportes, entre ellos estrellas de la magnitud del jamaiquino Usain Bolt, el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el estadounidense Michael Phelps.



Entre ellos, también, 213 ilusiones argentinas que tienen a Las Leonas, la Generacíón Dorada del básquetbol, el seleccionado de fútbol, el equipo masculino de vóleibol, la judoca Paula Pareto y el tenista Juan Martín Del Potro como principales atractivos. El número actual de la delegación "albiceleste" equiparó el récord de presencia de la edición Londres 1948.



Las competencias se llevarán a cabo en 33 estadios de cuatro zonas de esta gigantesca ciudad: Copacabana, Barra de Tijuca, Deodoro y Maracaná. Además, el fútbol se jugará en San Pablo, Belo Horizonte, Salvador de Bahía, Brasília y Manaos.



Todavía no está definido quién será el encargado del ritual de encender el pebetero con la llama olímpica, ya que fue invitado a hacerlo el ex astro del fútbol Pelé, pero no lo confirmó porque debe resolver un tema comercial.



Suenan para reemplazarlo figuras del deporte ya retiradas como el tenista Gustavo Kuerten, el basquetbolista Oscar Schmidt, el maratonista Venderlei Cordeiro y el velista Robert Scheidt.



Lo que sí está confirmado es que Luis Scola será el aband erado de la Argentina, Rafael Nadal el de España, Andy Murray el de Gran Bretaña y Michael Phelps el de Estados Unidos.



La llama olímpica llegó ayer a Río de Janeiro, tras tres meses de ser paseada por todo el país, y es exhibida por la ciudad por deportistas y personalidades como Cafú, Carlos Alberto Parreira, Roberto Zagallo y el ex velerista Torben Grael, el máximo ganador de medallas doradas del olimpismo brasileño.



A la ceremonia de inauguración asistirán alrededor de 50 jefes de Estado, entre ellos el presidente de la Argentina Mauricio Macri, una cifra inferior al casi centenar que acudió a Beijing 2008 y Londres 2012.