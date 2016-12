Perteneciente a una tradicional familia sampedrina, luego cursar la carrera de diseñadora de indumentaria en la Universidad de Palermo y recibirse en el 2011, Josefina Schargorodsky se dedicó a la ilustración. Sus trabajos fueron ganando lugar en el mundo de la ilustración y hoy es una de las más reconocidas del país.

Días atrás fue parte de la portada de la revisto Ohlalá, para la que fue convocada como una de las ilustradoras de la última edición.

“Hace un par de años que me dedico a la ilustración y dibujos. Me contacté con la directora de la revista Ohlala, que todos los meses trabajan con un ilustrador distinto y me ofrecieron hacer la portada. Me pareció una buena oportunidad, me dieron los temas con total libertad para dibujar y así se dio el trabajo que me gustó mucho hacer”, contó Schargorodsky en el aire de FM Génesis.

“En realidad fue una amiga la que me hizo el contacto y mientras yo pensaba que me iban a llamar más adelante a los pocos días se comunicaron y me preguntaron si podía hacer la ilustración de la edición próxima”.

Sobre su profesión la joven sampedrina señaló: “La ilustración tiene que ver con el diseño, porque me encargan trabajos relacionados con textos y además yo dibujo libremente pero en especial con libros y cuentos para chicos, y este es un buen momento para ser ilustrador porque hay mucho material para niños”.

“Yo trabajo con temperas, que es como las que se usan en las escuelas pero profesionales. Eso fue una buena alternativa porque no son muchos los que trabajan con ese material y como es algo diferente me ayudó mucho para que me tengan en cuenta”, destacó.

“De la ciudad me fui hace 10 años, que me vine a ilustrar, pero tengo toda la familia en San Pedro y vuelvo cuando puedo, porque me encanta ir a la ciudad”, recordó. “Me gustaban mucho las cosas de los años 30 de los 60 y ahí basaron el título de la nota publicada en Ohala.