El sampedrino Carlos Rotundo permanece varado en Venezuela

Pasan los días y los tres argentinos varados en Venezuela no reciben repuesta alguna. Entre estos se encuentra el sampedrino Carlos Rotundo, quien había iniciado una aventura por todo el continente pero al llegar a ese lugar se encontró con la frontera cerrada por tiempo indeterminado y ahora son tres los argentinos que esperan poder avanzar después de 22 días allí.

Lo preocupante es que los ánimos ya no son los mismos, desde el Consulado argentino no han tenido respuestas convincentes y a medida que pasan los días todo se hace mucho más difícil.

A través de las redes sociales, Carlos Rotundo, quien además de ser abogado fue funcionario provincial durante varios años, lo mismo que en el municipio de su ciudad, San Pedro, como así también candidato a Intendente del mismo distrito, expresó lo que está pasando por estos días y como están sosteniendo esta situación.

“Somos tres ciudadanos argentinos que estamos varados desde hace 20 días en el aeropuerto de San Antonio del Táchira (Venezuela), frontera con Cúcuta (Colombia). Viajamos y vivimos en vehículos acondicionadas para tal fin, por lo que la imposibilidad de cruzar la frontera junto a éstos nos impide continuar nuestro viaje en un caso, y regresar a la Argentina, en el otro.

Nuestro Consulado nos informó que ya ha cursado el pedido para que se nos permita cruzar, pero desconocemos los motivos por los cuales se demora tal autorización. Hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna. Hemos recurrido al Ejército Venezolano apostado en el Aeropuerto de San Antonio del Táchira, al Consulado argentino en Venezuela, al Consulado y Embajada argentina en Colombia (de ésta no recibimos respuesta alguna) y al Consulado de Colombia en San Antonio del Táchira, donde se nos garantizó que al momento de la salida ellos nos darán entrada en Colombia. Hasta el párroco local recibió nuestra petición.

Ya sentimos como que se nos están acabando las puertas donde golpear, razón por la cual recurrimos a los medios de comunicación a fin de que nuestra situación se haga visible, se difunda y de algún modo se nos dé una rápida y favorable respuesta a nuestro pedido.

Recordamos que la frontera entre ambos países fue cerrada hace ya casi un año por motivos tales como el contrabando, tráfico de drogas, etc., motivos que en ningún caso se relacionan con nuestra realidad, ya que no somos más que viajeros recorriendo nuestro continente.

Nuestra situación se agrava día a día, los recursos se agotan y la salud de uno de nosotros se está viendo resentida, es por eso que pedimos ayuda.

M. Angeles/ Sebastián/ Carlos”

“El jueves pasado se reunieron los cancilleres de Colombia y Venezuela en Caracas con el objeto de analizar la cuestión de los 2200 km de frontera en común, cerrados en agosto del año pasado, y su posible reapertura. Había -y teníamos-, muchas expectativas sobre el resultado de la misma, pero nada se resolvió allí (por lo menos no se comunicó). Solo una serie de declaraciones de buena voluntad y deseos de una frontera segura, legal, integradora, bla, bla, pero respecto de fechas y modalidad de esa apertura, se limitaron a mencionar que eran los presidentes de ambos países, en un próximo encuentro del cual no se fijó fecha, quienes lo decidirían.

A seguir esperando, dijimos con algo de decepción.

Para completar las pálidas, el día de ayer nuestro consulado nos envió una comunicación que decía:

“Estimados señores, en relación al caso que nos ocupa esta Sección Consular maneja la siguiente información: EXTRAOFICIALMENTE la frontera entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia será abierta el día de mañana sábado 6 de agosto del presente, entre las 5 y 8 de la mañana, se le sugiere estar atento a cualquier información por parte de las autoridades fronterizas en el lugar donde Ustedes se encuentran.”

Se imaginan nuestra alegría: al día siguiente cruzábamos; si bien la frontera no se abría oficialmente para la totalidad de venezolanos y colombianos, sí se atendía nuestra situación y tendríamos la salida habilitada durante 3 horas. Nos levantamos tempranísimo y quedamos a la espera de la orden que no llegaba. Llamamos al consulado y un funcionario de guardia que evidentemente conocía nuestro tema, nos dice que ellos no habían recibido comunicación de organismo alguno, que era solo un trascendido de que se abriría para todos los que estuvieran interesados en cruzar y que una resolución favorable a nuestro caso en particular iba a demorar no menos de 45 días. Baldazo de agua fría, decepción e indignación por una labor muy poco profesional de quienes tienen la obligación de apoyarnos y ayudarnos. Ya tenemos decidido hacer un planteo y reclamo a las autoridades argentinas a nuestro regreso, sobre este evento y muchos otros de nuestro servicio exterior, tanto el de acá como el de Colombia, de donde todavía no recibimos respuestas a nuestros pedidos.

Bueno…no los canso más con estas idas y venidas, solo queremos cumplir con muchísimas personas que se interesan por nosotros y mantenerlos actualizados con lo que nos sucede y nuestro viaje.

Tanto yo como mis compañeros estamos bien de salud y de ánimo, aunque con algunos “magullones” por el suceso de ayer.

Un fuerte abrazo y hasta la próxima”.